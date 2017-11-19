Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в статьи Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и Кодекс об административных правонарушениях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт Кремля.

"Федеральным законом уполномоченным банкам предоставляется возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства Российской Федерации, а также в случае непредставления документов, представления недостоверных документов либо представления документов, не соответствующих установленным требованиям", — сказано в справке к закону.

Раньше банк мог отказать в валютной операции только в том случае, если подозревает, что эта операция проводится для отмывания денег. Также банк мог отказать, если есть подозрения, что деньги получены преступным путем, или для финансирования терроризма.

