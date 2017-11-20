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20 ноября исполняется 72 года с момента начала Нюрнбергского процесса — международного суда над военными преступниками Третьего рейха. Он проходил в Германии и продолжался до 1 октября 1946 года. Суду были преданы высшие государственные и военные деятели фашистской Германии: Геринг, Гесс, фон Риббентроп, Кейтель, Розенберг, Борман и другие.



Всем им было предъявлено обвинение в совершении военных преступлений. В ходе процесса состоялось 403 открытых судебных заседания, рассмотрены многочисленные показания и документальные доказательства. Все подсудимые, кроме троих, были признаны виновными в предъявленных обвинениях и приговорены: часть — к смертной казни через повешение, другие — к пожизненному заключению. Лишь единицы получили сроки от 10 до 20 лет тюрьмы. Трибунал признал преступными организациями СС, гестапо, СД и руководящий состав нацистской партии.

К слову, тела повешенных были кремированы в Мюнхене, а затем прах нацистов развеян с военного самолета.

Отметим, что Нюрнбергский процесс — первый в истории международный суд, признавший внешнеполитическую агрессию тягчайшим преступлением, наказавший как уголовных преступников госдеятелей, виновных в подготовке, развязывании и ведении агрессивных войн, истреблении миллионов невинных людей.

15 августа 1946 года американское управление информации опубликовало обзор проведённых опросов, согласно которым подавляющее число немцев (около 80 %) считало Нюрнбергский процесс справедливым, а виновность подсудимых неоспоримой; около половины опрошенных ответили, что подсудимым должен быть вынесен смертный приговор; только 4 % отозвались о процессе отрицательно.

Между тем в немецкой печати тех лет были высказаны сомнения в моральном праве ряда обвинителей и судей обвинять и судить нацистов, так как они сами были причастны к политическим репрессиям. Кроме того, в нарушение сложившихся обычаев, судопроизводство фактически велось от лица потерпевшей стороны. Также по ходу процесса были использованы новые понятия из международного права – "Подготовка военного нападения и "Преступления против мира", а это значит, закон получил обратную силу.

В 2010 году в помещении, где проходили судебные заседания, был открыт Музей истории Нюрнбергского процесса. На его создание было потрачено более 4 млн евро.