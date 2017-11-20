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Алтайский край по размеру задолженности по заработной плате оказался в середняках в сравнении с другими регионами Сибири.

Так, согласно данным Росстата, по состоянию на 1 ноября долги по зарплатам в нашем регионе составили 23,2 миллиона рублей. При этом задолженность, как отмечается, не приходится ни на федеральный, ни на краевой, ни на местные бюджеты, а выпадает исключительно на организации ввиду отсутствия у них необходимых средств.

По размеру долга среди регионов Сибири Алтайский край оказался в середине "турнирной таблицы".

Лидерами же по этому негативному показателю являются Кемеровская область (254,4 миллиона рублей), Красноярский край (78,7 миллиона рублей) и Новосибирская область (78,1 миллиона рублей).

Совокупный долг по зарплатам в Сибири составил на 1 ноября 597,1 миллиона рублей.

Что касается общероссийской ситуации, то, по сведениям, представленным организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, суммарный долг по заработной плате составил 3,505 миллиарда рублей и по сравнению с 1 октября текущего года увеличился на 118 миллионов рублей, то есть на 3,5%.