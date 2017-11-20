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Снегопад поставил Барнаул утром 20 ноября в серьезные пробки

, ИА "Амител"
Скорость движения на проблемных участках достигает 5-7 километров в час

Фото: скриншот страницы

Дорожные заторы зафиксированы утром в понедельник, 20 ноября, на дорогах Барнаула. Согласно сервису "Яндекс.пробки", сейчас наблюдаются семибалльные заторы.

Стоит Змеиногорский тракт в сторону поселка Южный и в сторону центра (скорость движения – 7-15 километров в час). Затруднено движение на проспектах Строителей и Красноармейский (5-10 километров в час). Традиционно стоит проспект Ленина от улицы Северо-Западной в сторону центра (5 километров в час).

Пробки образовались и на Павловском тракте, а также в районе третьего Малаховского кольца по  Северному Власихинскому проезду (5-7 километров в час).

 


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Комментарии

20.11.2017 08:39
acdc

НЕ знаю как снегопад, но Змеиногорский поставил в пробку опять светофор у Телецентра -Динамо.Опять в обе стороны большущие скопление машин. И всем глубоко по фиг. Вторая неделя пошла. Видимо теперь так будет всегда.

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20.11.2017 09:04
- гость -

Все, что не делается на наших дорогах, все к худшему! Снег на Змеиногорском и ш. Ленточный бор не убирался, дороги посыпали песком с солью. Теперь грязевая каша! Видимо, теперь так будет всегда!

0  0
20.11.2017 09:13
- гость -

Не плачьте, всё будет хорошо!

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