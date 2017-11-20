Политический аналитик Александр Асафов заявил, что Украина сейчас занимается созданием нового исторического мифа, пишет RT.
Такое заявление было сделано после того, как президент Украины Петр Порошенко сказал, что Украина — "успешная космическая держава". Также лидер страны добавил, что сейчас Украина "успешно подтверждает свои позиции космической державы". Аналитик уверен, что украинская власть пытается присвоить достижения других стран.
"Украинская власть достаточно последовательно занимается строительством нового исторического мифа, и она производит такую своеобразную приватизацию достижений других стран. Советские достижения приватизации не поддаются, потому что они являются той частью общей истории, частью которой Украина не хочет быть. Но в данном случае нашелся космонавт украинского происхождения, который участвовал в полете на шаттле, и это теперь означает, что Украина является космической державой", — отметил политический аналитик.
Комментарии
Советские достижения приватизации не поддаются
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Еще и как поддаются! Достаточно 9 мая на улицу выйти.
«Двадцать лет назад в этот день произошло историческое событие для независимой Украины: Леонид Каденюк на борту американского космического корабля "Колумбия" осуществил полет в космос… Ракеты-носители украинского производства выводят на околоземную орбиту космические аппараты и спутники из разных стран по всему миру, а Украина является активным участником международных космических программ», – написал Порошенко.
По неизвестным причинам президент Украины не уточнил, что ракеты-носители, производимые в стране, разработаны в Советском Союзе и производятся на мощностях, также заложенных в СССР. Кроме того, Порошенко предпочел не вспоминать о кризисе на заводе «Южмаш»: в апреле текущего года появилась информация о том, что главное космическое предприятие Украины не может продолжать производство ракет-носителей «Зенит» из-за проблем с финансированием. ■
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