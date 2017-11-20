Политический аналитик Александр Асафов заявил, что Украина сейчас занимается созданием нового исторического мифа, пишет RT.

Такое заявление было сделано после того, как президент Украины Петр Порошенко сказал, что Украина — "успешная космическая держава". Также лидер страны добавил, что сейчас Украина "успешно подтверждает свои позиции космической державы". Аналитик уверен, что украинская власть пытается присвоить достижения других стран.

"Украинская власть достаточно последовательно занимается строительством нового исторического мифа, и она производит такую своеобразную приватизацию достижений других стран. Советские достижения приватизации не поддаются, потому что они являются той частью общей истории, частью которой Украина не хочет быть. Но в данном случае нашелся космонавт украинского происхождения, который участвовал в полете на шаттле, и это теперь означает, что Украина является космической державой", — отметил политический аналитик.