Опрос, проведенный РАНХиГСВ по заказу правительства России, показал, что в стране растет число родителей, недовольных школами. Об этом пишет сайт газеты "Известия".
Согласно данным, 86% респондентов заявили, что в целом удовлетворены качеством преподавания, в ответ на конкретные вопросы каждый пятый сообщил о своих претензиях. Большой негатив у родителей вызывает нехватка учителей и техническая оснащенность.
Больше всего претензий высказывают те родители, чьи дети учатся в сельской местности. Эксперты выяснили, что по отдельным вопросам доля недовольных с 2013-го по 2016-й выросла.
Самая тревожная тенденция, по мнению авторов исследования, — это ощутимый рост беспокойства родителей по поводу нехватки учителей. Если в 2014 году кадровый вопрос тревожил 12% родителей, то в прошлом году — 19,7%.
Выросла также доля родителей, которых не устраивает техническая оснащенность школ. С 2013-го по прошлый год их доля увеличилась в полтора раза — с 8,2% до 12,1%.
Комментарии
Я недовольна обилием тетрадей на печатной основе (ТПО), которые ребенок вынужден носить с собой ежедневно - в итоге портфель весит столько, что ни о какой правильной осанке речи быть не может, они все идут согбенные, как бурлаки на Волге
с обучением все норм..но.. пресловутый ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ!
его нет.. уже три месяца не могут ничего наладить оценок нет. задания не узнать.
кому писать жалобу? подскажите
Сколько учителей недовольны качеством учеников?
Все всем недовольны, а толку?
Раньше было лучше. имхо.
Дорогие родители, школа это не место где вашему ребенку вобьют знания в голову, даже если он не хочет. Школа это место где покажут что надо прочитать и изучить дома, а если не поняли тему то разобрать вопросы на уроке.
20.11.2017 09:33
Вот так
мы об этом знаем... учитель прочла тему и досвидос.. только пусть не говорят что им трудно.. мол учат учат - всю душу вкладывают.. ага