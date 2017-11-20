Опрос, проведенный РАНХиГСВ по заказу правительства России, показал, что в стране растет число родителей, недовольных школами. Об этом пишет сайт газеты "Известия".

Согласно данным, 86% респондентов заявили, что в целом удовлетворены качеством преподавания, в ответ на конкретные вопросы каждый пятый сообщил о своих претензиях. Большой негатив у родителей вызывает нехватка учителей и техническая оснащенность.

Больше всего претензий высказывают те родители, чьи дети учатся в сельской местности. Эксперты выяснили, что по отдельным вопросам доля недовольных с 2013-го по 2016-й выросла.

Самая тревожная тенденция, по мнению авторов исследования, — это ощутимый рост беспокойства родителей по поводу нехватки учителей. Если в 2014 году кадровый вопрос тревожил 12% родителей, то в прошлом году — 19,7%.

Выросла также доля родителей, которых не устраивает техническая оснащенность школ. С 2013-го по прошлый год их доля увеличилась в полтора раза — с 8,2% до 12,1%.