Корабль, который может оказаться пропавшим в 2013 году советским лайнером "Любовь Орлова", замечен у берегов штата Калифорния. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Sun.
Как сообщает издание, длина замеченного судна, как и пропавшего корабля, составляет 295 футов (около 90 метров). Но каркас судна сделан из бетона, а у "Любови Орловой" – почти полностью из стали.
Напомним, корабль "Любовь Орлова" построили в 1976 году в Югославии по заказу СССР. В 2013 году лайнер пропал, когда на буксире его отправили в Доминиканскую республику на слом. Во время шторма трос между буксиром и лайнером оборвался, и корабль отправился в свободный дрейф по Атлантическому океану.
Комментарии
Если там весь корпус из стали еще советской, может стоит его отловить?
"Но каркас судна сделан из бетона" ??? Это из серии знаменитых бетонных кораблей, которые стали строить после утилизации кораблей из кирпича и кафеля?
Я на этом корабле плыл на Курильские острова в 1992 году.
20.11.2017 09:35
- гость -
Если там весь корпус из стали еще советской
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"Напомним, корабль "Любовь Орлова" построили в 1976 году в Югославии"
20.11.2017 10:07
- гость -
Это из серии знаменитых бетонных кораблей, которые стали строить после утилизации кораблей из кирпича и кафеля?
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Погугли "бетон в судостроении", узнаешь много интересного. Правда, большинство судов из бетона строились во время мировых войн - по причине нехватки стали. Но вообще, материал вполне пригодный.