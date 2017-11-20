Корабль, который может оказаться пропавшим в 2013 году советским лайнером "Любовь Орлова", замечен у берегов штата Калифорния. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Sun.

Как сообщает издание, длина замеченного судна, как и пропавшего корабля, составляет 295 футов (около 90 метров). Но каркас судна сделан из бетона, а у "Любови Орловой" – почти полностью из стали.

Напомним, корабль "Любовь Орлова" построили в 1976 году в Югославии по заказу СССР. В 2013 году лайнер пропал, когда на буксире его отправили в Доминиканскую республику на слом. Во время шторма трос между буксиром и лайнером оборвался, и корабль отправился в свободный дрейф по Атлантическому океану.