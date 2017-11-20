Как барнаульцам уменьшить размер коммунальных платежей

Немногие жители Барнаула знают, что имеют право на получение льготы по коммунальным платежам. И это касается не только многодетных семей, пенсионеров, инвалидов и других льготников, но и работающих граждан. Так, согласно статье 159 Жилищного кодекса РФ, граждане имеют право на предоставление субсидий, если размер коммунальных платежей превышает 22% от суммарного дохода всех членов семьи.

"Проблема в том, что большинство граждан просто не знают о такой возможности. Некоторые же не хотят тратить время на сбор необходимых документов. Другие обращаются, но им отказывают по причине отсутствия дохода: заработную плату они получают, но неофициально", — комментирует юрист Ирина Савельева.

Как получить данную льготу при отсутствии официального дохода, какой пакет документов для этого необходим, можно узнать на сайте "Недвижимость Алтай". В разделе "Законодательство" можно дополнительно ознакомиться с важной и полезной информацией.