Как барнаульцам уменьшить размер коммунальных платежей

Немногие жители Барнаула знают, что имеют право на получение льготы по коммунальным платежам. И это касается не только многодетных семей, пенсионеров, инвалидов и других льготников, но и работающих граждан. Так, согласно статье 159 Жилищного кодекса РФ, граждане имеют право на предоставление субсидий, если размер коммунальных платежей превышает 22% от суммарного дохода всех членов семьи.
"Проблема в том, что большинство граждан просто не знают о такой возможности. Некоторые же не хотят тратить время на сбор необходимых документов. Другие обращаются, но им отказывают по причине отсутствия дохода: заработную плату они получают, но неофициально", — комментирует юрист Ирина Савельева.
Как получить данную льготу при отсутствии официального дохода, какой пакет документов для этого необходим, можно узнать на сайте "Недвижимость Алтай". В разделе "Законодательство" можно дополнительно ознакомиться с важной и полезной информацией.
Комментарии
шас расскажу: дано 1 взрослый работает + 1 ребенок учится = доход 19500
прожиточный минимум в Алтайском крае
Для трудоспособного населения
10002 руб./мес.
Для детей
9434 руб./мес.
=19436
.
беготня на получение субсидий. куча справок. сидение в очереди. отказ - у вас доход выше НА 64 РУБЛЯ .
идите вы лесом
20.11.2017 09:39
Я
а почему второй взрослый не работает?
откуда второй? дано 1 взрослый 1 ребенок
А причем тут прожиточный минимум. Речь о коммуналке, больше 22% от дохода получаешь льготу, нет свободен. Вон на Южном почти все получают.
20.11.2017 10:09
Я
ммм. мать-одиночка...
Речь о коммуналке, больше 22% от дохода получаешь льготу, нет свободен
.
.
ага мы свободны...22 % от 19500 это 4290 в месяц на коммуналку.. зимой с отоплением 3800-4000 т.е. опять в пролете
.
Вон на Южном почти все получают.
1. или з\п низкая
2. коммуналка маленькая
3. врут с справками и серыми з/п
В городе сумма льгот по коммуналке порядка 120 млн. в год. В основном это отопление МУП Энергетик, у них тариф 2800, вместо 1600. Вот и получают все льготу.
пойду левую НДФЛ ку сварганю
Не верьте кругом балоболы