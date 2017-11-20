Сотрудники полиции задержали 22-летнего парня, которого подозревают в краже 53 мобильных телефонов во время концерта группы Royal Blood. Об этом сообщает RT.

Издание пишет, что молодого человека и раньше задерживали за кражу телефонов на выступлениях именно этой группы.

Отметим, что сейчас полиция Барнаула разыскивает десятилетнюю девочку, которая обкрадывает квартиры, знакомясь со своими сверстниками у гимназии №22. Девочка показывает детям своего хомяка и напрашивается в гости. Когда взрослые уходят, ребенок начинает искать деньги и ювелирные украшения.