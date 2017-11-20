Фото: i-grozny.ru
Цены на бензин в России уже в 2018 году могут превысить 50 рублей за литр, сообщает Life со ссылкой на издание "Гражданские силы.ру".
Так, наиболее высокие цены, как ожидается, могут установиться на Дальнем Востоке. Отмечается, что, например, в Уссурийске литр АИ-92 станет дороже 51 рубля, АИ-95 — дороже 53 рублей, а дизельное топливо могут отпускать по цене около 54 рублей.
На прошлой неделе сообщалось, что оптовые цены на бензин в России достигли рекордного уровня в 2017 году.
Комментарии
Это связано с падением цены на нефть
Ищем первоисточник, читаем и смотрим таблицы:
1. В Москве бензин 92,95, и ДТ пошли вниз дешеветь, ждем когда придет к нам.
2. Там и приведен некий скан чего-то (все затерто) с явной ошибкой единицы измерения (достаточно проверить через пересчет и все цены на местеп.
3. Цена в Приморье топлива меньше, чем в Москве даже сегодня на 40 коп.
4. Налоги (акциз) планируется, нго не утвержден 2 раза по 50 коп.
Вывод - фейк, зачем ресурс его тащит сюда? Даже, если и в какой деревне кто-то что-то ляпнул, зачем выдавать это за тенденцию. Случаем этот сайт не иноагент, с какой целью распространяет фейки? Пора уже табличку заиметь - ами..к фейкораспространитель.
Сечин развелся, скоро будет новая пассия - затраты на ухаживания возрастают
Гениально и бюджет пополнится и проблема пробок уйдет на второй план!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20.11.2017 10:04 гость
Уже давно доказано, что рост/падение цены на нефть никак не влияет на рост цены на ГСМ (так же как и с курсом $). Видимо не из нефти его делают.
10:04, ошибаетесь. Если в июне давали 45$ за бочку, то сейчас 62$. Нефть растёт - бензин дорожает «Не смешно? Не поняли? Это Россия» ©
The Fake News
Не будет роста цен на бензин в 2108 году, ведь надо будут продлять срок вождю, вдруг население очнется и свяжет рост цен с правлением несменяемого...
Не, что народ очнётся, это и в расчёт не берётся. Людей будто дурманом кормят.
Еще раз повторяю - это фейк. В статье вранье, вместо того, чтобы поднимать настоящую проблему повышения цены - рост акциза два раза в 2018 году по 50 коп. итого 1 руб., что составит 1,5% от цены и борьбы со сговорами монополистов, печатают всякую лабуду. Цена у нас зависит в первую очередь от налогов, а потом, через полгода от изменения цены на бирже. Разница между ценой в бюджете заложенной 40$ и реальной 60$ идет в ЗВР, т.е. складываются в валюту и ценные бумаги.
10:20, сразу после выборов вождя цена вверх и попрёт. Народ же хочет стабильности и продолжится стабильный рост цены на гсм.
Передайте Владимирычу: на и сотня по плечу!
Мы Фсе умрем! Путин уйдет (Каспаров). Земля налетит на земную ось (сами знаете откуда).
Про бакс отдельно - вангуют каждый день, выборы за выборами проходят, а ничего серьезного не происходит. Вот только и остается фейки вбрасывать то один, то другой.
Умный человек пошел бы на сайт МЭР и прочитал прогноз социально-экономического развития на 2018-2021 гг. и посмотрел, какие цифры берут для расчета налогов, пенсий , бюджета и т.д., а потом сочиняли, про бензин дороже 52 руб в Уссурийске.
Не переживайте сильно! Пока не будет перевыборов и вновь выберут саму бездарность, в лице Путина, цены будут стабильными. Вас всех будут кормить Волочковыми с Собчачками. Украиной и Сирией. Ничего нового.Все по старому-катимся в пропасть.
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