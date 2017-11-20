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Цены на бензин в России уже в 2018 году могут превысить 50 рублей за литр, сообщает Life со ссылкой на издание "Гражданские силы.ру".

Так, наиболее высокие цены, как ожидается, могут установиться на Дальнем Востоке. Отмечается, что, например, в Уссурийске литр АИ-92 станет дороже 51 рубля, АИ-95 — дороже 53 рублей, а дизельное топливо могут отпускать по цене около 54 рублей.

На прошлой неделе сообщалось, что оптовые цены на бензин в России достигли рекордного уровня в 2017 году.