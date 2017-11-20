По-настоящему теплая акция "Бумеранг добра" стартовала в Барнауле 13 ноября. Event-Агентство FM-Продакшн объявило о сборе рукавичек и вязаных вещей для детей, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в заботе и внимании. В преддверии зимы неравнодушные горожане уже начали приносить теплые вещи для детей.

Принять участие в акции и подарить шарф, шапку, варежки или носочки для воспитанников детских домов может любой желающий. Вещи могут быть разного размера — для грудничков, дошкольников и подростков до 18 лет.

Передать вязаные вещи можно по адресам Медиагруппы в Барнауле:

пр. Социалистический, 109

ул. Гвардейская, 1/1

ул. Энтузиастов, 10а к 2 (Алтайская резиденция Деда Мороза)

Акция продлится до 25 декабря, а все собранные теплые подарки детям доставит сам Дед Мороз.

Связать рукавички вы можете сами. А можете заказать со скидкой 20% у Нити shop — партнера акции, позвонив по номеру +7-913-099-39-95 или написав в Instagram direct @Niti_shop_