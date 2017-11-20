Если вам хочется чего-то вкусного, но при этом вы не готовы тратить большую сумму денег на продукты, мы предлагаем вам попробовать подборку антикризисных рецептов.

Драники с грибами

Что потребуется?

Картофель — 700 г

Шампиньоны — 300 г

Лук — 3 шт

Яйцо — 1 шт

Мука — 2 ст.л.

Соль, молотый перец, масло для жарки

Как готовить?

Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле. Нашинковать грибы и добавить к луку, жарить до испарения жидкости 15 минут. Картофель очистить и натереть на терке. Соединить с грибами, луком и мукой, хорошенько перемешать. Добавить яйцо, посолить, поперчить, снова перемешать и выложить тесто столовой ложкой на разогретую сковороду. Обжарить с двух сторон до золотистой корочки.