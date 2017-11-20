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Питаемся дешево и вкусно: подборка рецептов антикризисной кухни

, ИА "Амител"
Драники с грибами и котлеты из овсянки: что еще можно приготовить из обычного набора продуктов

Если вам хочется чего-то вкусного, но при этом вы не готовы тратить большую сумму денег на продукты, мы предлагаем вам попробовать подборку антикризисных рецептов.

Драники с грибами

Что потребуется?

  • Картофель — 700 г
  • Шампиньоны — 300 г
  • Лук — 3 шт
  • Яйцо — 1 шт
  • Мука — 2 ст.л.
  • Соль, молотый перец, масло для жарки

Как готовить?

Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле. Нашинковать грибы и добавить к луку, жарить до испарения жидкости 15 минут. Картофель очистить и натереть на терке. Соединить с грибами, луком и мукой, хорошенько перемешать. Добавить яйцо, посолить, поперчить, снова перемешать и выложить тесто столовой ложкой на разогретую сковороду. Обжарить с двух сторон до золотистой корочки.

Салат из свеклы с сыром и чесноком

Что потребуется?

  • Свекла — 1 шт
  • Чеснок — 2 зуб.
  • Сыр твердый — 200 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Соль, перец черный, майонез

Как готовить?

Свеклу и яйца отварить. Сыр и свеклу натереть на крупной тёрке, яйца мелко нарезать кубиками, добавить давленый чеснок, соль, перец, заправить майонезом, перемешать, посыпать зеленью.

Макароны с помидорами

Что потребуется?

  • Макароны — 300 г
  • Помидор — 2 шт.
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Чеснок — 3 зуб.
  • Зелень — по вкусу
  • Масло подсолнечное

Как готовить?

Лук нашинковать и обжарить. Смешать с мелко нарезанными томатами и измельченным чесноком. Все перемешать и обжарить. К овощам высыпать пачку макарон. Все перемешать, посолить и поперчить по вкусу. Добавить 1,5 стакана кипятка, накрыть крышкой и тушить до готовности макарон. При необходимости добавить еще кипятка и продолжить тушить под крышкой. Готовые макароны перемешать с нашинкованной зеленью.

Котлетки из печени с рисом

Что потребуется?

  • Печень куриная — 500 г
  • Рисовая крупа — 10 ст. ложек
  • Яйца — 3 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Панировочные сухари — 150 г
  • Соль, черный молотый перец — по вкусу
  • Сметана — 3 ст.л.
  • Томатная паста — 2 ст.л.

Как готовить?

Отварить рис до полуготовности. Печень промыть, подсушить, пропустить через мясорубку и смешать с рисом. Лук мелко порубить и обжарить на растительном масле, после добавить в фарш. Туда же разбить яйца, посолить, поперчить и добавить панировочные сухари. Оставляем на 10 минут. Далее сформировать мокрыми руками котлеты и обжарить с двух сторон.

Для сметанно-томатного соуса смешать сметану, томатную пасту и 350-500 мл воды, залить им котлеты и потушить 15 минут.

Овсяные котлеты

Что потребуется?

  • Геркулес — 2 ст.
  • Вода — 1,5 ст.
  • Бульонные кубики — 2 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.

Как готовить?

Геркулес залить кипятком с разведенными в нем бульонными кубиками. Оставить на 20 минут. Нашинковать морковь и лук и обжарить. Смешать овощи с овсянкой, добавить яйцо и обжарить котлеты на сковороде.
Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.11.2017 10:45
- гость -

Карлину данное меню присоветуйте)))

0  0
20.11.2017 10:48
- гость -

вкусняшки

0  0
20.11.2017 10:56
- гость -

овсяные котлеты люблю. только у меня это называется оладьи и подаются не как котлеты, а как завтрак, со сметанкой , сыром и сладким кофе. мммм

0  0
20.11.2017 10:57
- гость -

ну и не на бульонном кубике, конечно делаю, а на куринном бульоне, можно еще отварного мяска меленько порезать и добавить в тесто. или колбаски копченой, или фарш

0  0
20.11.2017 10:58
Я

Дорого богато

0  0
20.11.2017 10:58
- гость -

Да нам этот кризис ..., мы и репку пожуем! Главное скрепы чтобы были, да долги не забывали списывать разным "братьям"!

0  0
20.11.2017 11:08
- гость -

Если вам хочется чего-то вкусного, но при этом вы не готовы тратить большую сумму денег , то завяжите пасть и не мычите.
Нету денег? Привяжите к опе веник, идити и метите, наметёте - приходите.

0  0
20.11.2017 11:10
- гость -

гость че злой как сАбака?

0  0
20.11.2017 11:11
- гость -

20.11.2017 11:08
- гость -

Жаль у твоих родителей не было денег зайти в аптеку в свое время.

0  0
20.11.2017 11:16
- гость -

20.11.2017 11:08
- гость -
ого . спали плохо? или просто по жизни злой как ...

0  0
20.11.2017 11:25
- гость -

11-08) Богданыч????

0  0
20.11.2017 11:26
- гость -

Нету денег? Привяжите к опе веник, идити и метите, наметёте - приходите.

Представляю твою походку "от бедра" )

0  0
20.11.2017 11:30
Я

идити и метите, . все готово.. куда идти мести?

0  0
20.11.2017 11:35
- гость -

Съешьте свеколки и в шахту, в шахту отбойником часиков 8 поработать а если откатчик, то тележки тонные толкать те же 8 часов. А кое-где и по 12 через 12 и так полмесяца.

0  0
20.11.2017 11:36
- гость -

суровый шахтер выдумщик однако

0  0
20.11.2017 11:39
- гость -

Экономьте деньги! ешьте меньне! Главное, чтобы Сечину миллион в день было, Чудо-премьеру нашему на айфон, бабке Кабаевой ещё полмильярда на квартиру, а то жить негде. Теперь подстилка кожебетовская объявилась, ей чем платить, не свои же отдавать министр будет, опять народ затяни пояса. Да т Путину прицеп содержать в порядке надо. А есть диета, чтобы даже без овсянки?

0  0
20.11.2017 11:40
- гость -

20.11.2017 11:36
- гость -
суровый шахтер выдумщик однако

Ну, тебе с Марса виднее.

0  0
20.11.2017 11:42
- гость -


20.11.2017 11:39
- гость -


Сходи каловые массы из головы вымой. Они на тебя необратимое влияние оказывают.

0  0
20.11.2017 11:42
- гость -

Кстати, живу в шахтёрском посёлке. Всю жизнь на горно-обогатительном комбинате. Откуда мне знать, как живут шахтёры, вот тебе, менеджеру или тролятине это доподлинно известно.

0  0
20.11.2017 11:43
Я

да все вкусно
хозяюки скажите как "гранатовый браслет" вкуснее сделать? от свеклы верно все зависит

0  0
20.11.2017 11:44
- гость -

20.11.2017 11:42
- гость -

20.11.2017 11:39
- гость -
Сходи каловые массы из головы вымой. Они на тебя необратимое влияние оказывают.

А ты никуда не ходи и ничего не мой. Уже бесполезно. Тебе сколько выдают -11,80?

0  0
20.11.2017 11:47
- гость -

Тебе сколько выдают -11,80?

В натуре идиота кусок. Когда, ты и тебе подобные, от штампов избавляться начнете?

0  0
20.11.2017 11:48
- гость -

нууу начались обзывки

0  0
20.11.2017 11:57
- гость -

Главное, чтобы Сечину миллион в день было
----------

Что за наглая ложь? Не получает господин Сечин миллион в день! 4,5 миллиона рублей в день получает.

0  0
20.11.2017 12:02
- гость -

20.11.2017 11:57
- гость -
Главное, чтобы Сечину миллион в день было

Что за наглая ложь? Не получает господин Сечин миллион в день! 4,5 миллиона рублей в день получает.

И правда, так оболгать человека! Он и подельника своего Улюкаева сдал, не зря свои серебреники получает.

0  0
20.11.2017 12:03
- гость -

А тут за 11,80 обзываются, ээх. недотёпы!

0  0
20.11.2017 12:07
- гость -

20.11.2017 11:43
Я
да все вкусно
хозяюки скажите как "гранатовый браслет" вкуснее сделать? от свеклы верно все зависит

Если не сладкая, то салат не тот. А мне нравится свела варёная мелкотёртая+ грецкие орехи+ изюм+майонез. Просто с чесноком и майонезом или сметаной тоже пойдёт. Мне больше по душе, когда блюдо быстро готовится, а не часами, чтобы слопать его за несколько минут. А лучше всех винегрет!

0  0
20.11.2017 12:32
- гость -

20.11.2017 11:43
Я
я без свеклы делаю

0  0
20.11.2017 12:32
Я

А лучше всех винегрет!

0  0
20.11.2017 12:34
- гость -

А еще так корочку чесноком намажешь, - ммм, вкуснотища!

0  0
20.11.2017 12:41
- гость -

20.11.2017 12:34
- гость -
и с борщем... да под рюмочку

0  0
20.11.2017 12:44
Я

не ну с рюмочкой все вкусно

0  0
20.11.2017 13:00
- гость -

А под 2 рюмочки и со свеклой и без всё пойдёт

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