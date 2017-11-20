Если вам хочется чего-то вкусного, но при этом вы не готовы тратить большую сумму денег на продукты, мы предлагаем вам попробовать подборку антикризисных рецептов.
Драники с грибами
Что потребуется?
- Картофель — 700 г
- Шампиньоны — 300 г
- Лук — 3 шт
- Яйцо — 1 шт
- Мука — 2 ст.л.
- Соль, молотый перец, масло для жарки
Как готовить?
Салат из свеклы с сыром и чесноком
Что потребуется?
- Свекла — 1 шт
- Чеснок — 2 зуб.
- Сыр твердый — 200 г
- Яйца — 2 шт.
- Соль, перец черный, майонез
Как готовить?
Макароны с помидорами
Что потребуется?
- Макароны — 300 г
- Помидор — 2 шт.
- Лук репчатый — 2 шт.
- Соль, перец — по вкусу
- Чеснок — 3 зуб.
- Зелень — по вкусу
- Масло подсолнечное
Как готовить?
Котлетки из печени с рисом
Что потребуется?
- Печень куриная — 500 г
- Рисовая крупа — 10 ст. ложек
- Яйца — 3 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Панировочные сухари — 150 г
- Соль, черный молотый перец — по вкусу
- Сметана — 3 ст.л.
- Томатная паста — 2 ст.л.
Как готовить?
Отварить рис до полуготовности. Печень промыть, подсушить, пропустить через мясорубку и смешать с рисом. Лук мелко порубить и обжарить на растительном масле, после добавить в фарш. Туда же разбить яйца, посолить, поперчить и добавить панировочные сухари. Оставляем на 10 минут. Далее сформировать мокрыми руками котлеты и обжарить с двух сторон.
Для сметанно-томатного соуса смешать сметану, томатную пасту и 350-500 мл воды, залить им котлеты и потушить 15 минут.
Овсяные котлеты
Что потребуется?
- Геркулес — 2 ст.
- Вода — 1,5 ст.
- Бульонные кубики — 2 шт.
- Лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
Комментарии
Карлину данное меню присоветуйте)))
вкусняшки
овсяные котлеты люблю. только у меня это называется оладьи и подаются не как котлеты, а как завтрак, со сметанкой , сыром и сладким кофе. мммм
ну и не на бульонном кубике, конечно делаю, а на куринном бульоне, можно еще отварного мяска меленько порезать и добавить в тесто. или колбаски копченой, или фарш
Дорого богато
Да нам этот кризис ..., мы и репку пожуем! Главное скрепы чтобы были, да долги не забывали списывать разным "братьям"!
Если вам хочется чего-то вкусного, но при этом вы не готовы тратить большую сумму денег , то завяжите пасть и не мычите.
Нету денег? Привяжите к опе веник, идити и метите, наметёте - приходите.
гость че злой как сАбака?
20.11.2017 11:08
- гость -
Жаль у твоих родителей не было денег зайти в аптеку в свое время.
20.11.2017 11:08
- гость -
ого . спали плохо? или просто по жизни злой как ...
11-08) Богданыч????
Нету денег? Привяжите к опе веник, идити и метите, наметёте - приходите.
Представляю твою походку "от бедра" )
идити и метите, . все готово.. куда идти мести?
Съешьте свеколки и в шахту, в шахту отбойником часиков 8 поработать а если откатчик, то тележки тонные толкать те же 8 часов. А кое-где и по 12 через 12 и так полмесяца.
суровый шахтер выдумщик однако
Экономьте деньги! ешьте меньне! Главное, чтобы Сечину миллион в день было, Чудо-премьеру нашему на айфон, бабке Кабаевой ещё полмильярда на квартиру, а то жить негде. Теперь подстилка кожебетовская объявилась, ей чем платить, не свои же отдавать министр будет, опять народ затяни пояса. Да т Путину прицеп содержать в порядке надо. А есть диета, чтобы даже без овсянки?
20.11.2017 11:36
- гость -
суровый шахтер выдумщик однако
Ну, тебе с Марса виднее.
20.11.2017 11:39
- гость -
Сходи каловые массы из головы вымой. Они на тебя необратимое влияние оказывают.
Кстати, живу в шахтёрском посёлке. Всю жизнь на горно-обогатительном комбинате. Откуда мне знать, как живут шахтёры, вот тебе, менеджеру или тролятине это доподлинно известно.
да все вкусно
хозяюки скажите как "гранатовый браслет" вкуснее сделать? от свеклы верно все зависит
20.11.2017 11:42
- гость -
20.11.2017 11:39
- гость -
Сходи каловые массы из головы вымой. Они на тебя необратимое влияние оказывают.
А ты никуда не ходи и ничего не мой. Уже бесполезно. Тебе сколько выдают -11,80?
Тебе сколько выдают -11,80?
В натуре идиота кусок. Когда, ты и тебе подобные, от штампов избавляться начнете?
нууу начались обзывки
Главное, чтобы Сечину миллион в день было
----------
Что за наглая ложь? Не получает господин Сечин миллион в день! 4,5 миллиона рублей в день получает.
20.11.2017 11:57
- гость -
Главное, чтобы Сечину миллион в день было
Что за наглая ложь? Не получает господин Сечин миллион в день! 4,5 миллиона рублей в день получает.
И правда, так оболгать человека! Он и подельника своего Улюкаева сдал, не зря свои серебреники получает.
А тут за 11,80 обзываются, ээх. недотёпы!
20.11.2017 11:43
Я
да все вкусно
хозяюки скажите как "гранатовый браслет" вкуснее сделать? от свеклы верно все зависит
Если не сладкая, то салат не тот. А мне нравится свела варёная мелкотёртая+ грецкие орехи+ изюм+майонез. Просто с чесноком и майонезом или сметаной тоже пойдёт. Мне больше по душе, когда блюдо быстро готовится, а не часами, чтобы слопать его за несколько минут. А лучше всех винегрет!
20.11.2017 11:43
Я
я без свеклы делаю
А лучше всех винегрет!
А еще так корочку чесноком намажешь, - ммм, вкуснотища!
20.11.2017 12:34
- гость -
и с борщем... да под рюмочку
не ну с рюмочкой все вкусно
А под 2 рюмочки и со свеклой и без всё пойдёт