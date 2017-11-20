Бийская пенсионерка, вступившая в интернет-переписку, стала жертвой мошенника, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Известно, что 60-летняя женщина зарегистрировалась на одном из сайтов знакомств и начала переписываться с жителем Нигерии. Довольно быстро новый знакомый признался бийчанке в симпатии и предложил встретиться на её территории.
После того, как она согласилась встретиться с ним, иностранец начал просить у неё деньги под разными предлогами: то ему не хватило денег на билет до России, то из-за форс-мажорных обстоятельств он застрял на полпути, и чтобы намеченная встреча всё же состоялась, нужны деньги, то неожиданно сломал ногу, и на лечение понадобилась крупная сумма.
Женщине пришлось даже взять кредит, чтобы выручить нового знакомого из разных бед. В общей сложности она отправила ему порядка 400 тысяч рублей. Когда осознала, что долгожданный гость вряд ли появится, обратилась за помощью в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Личность мошенника устанавливается.
Комментарии
Дура!!!!!!!!!!!!!!!
Серьёзный видимо у этого нигера был инструмент
О, госпиидяяя! В 60 лет мозгов нет и уже не будет!
Любоф зла...))))
Без лоха и жизнь плоха )))
20.11.2017 10:19
iOne
Серьёзный видимо у этого нигера был инструмент
Надежда на этот инструмент видимо была серьёзная... Вроде бабка, а всё туда же...
Наши люди старшего поколения слишком доверчивые.
СССР растил таких людей : светлых, честных , верящих в справедливость.
Теперь этим пользуются другие люди , выращенные на западных ценностях, совсем не факт что нигериец. Сиделец какой нить их тамбова.
20.11.2017 10:52
Океанолог
когда поймете что такое одиночество, тогда и поймете надежды той бабки.
20.11.2017 10:52
Океанолог
когда поймете что такое одиночество, тогда и поймете надежды той бабки.
что, так сильно чесалось?
20.11.2017 11:05
- гость -
что, так сильно чесалось?
где у тебя чешется?
Ой, да ладно)почти ее возраста, но на сайты знакомств даже мыслей не возникает зайти)) тут согласна, именно чешется) если внуков нет, заведи собаку и гуляй с ней, столько знакомых приобретешь, но уж никак не с нигерийцем переписываться)))
че сразу собаку? не трожте псину
запретить после 60-ти регится на СЗ
что, так сильно чесалось?
Есть люди,которые панически боятся одиночества.
Не человеку в беде помочь, а за кочергу гуталиновую закредитовалась))) Старая дрань)))
Да ничего она не дрянь. Какая она дрянь, если поверила козлу и пожалев, хотела помочь. Дурочка и всё. А вот козлина-дрянь.
Ребятки, ну что ж вы такие озлобленные то? Ну с юморком - понятно бы было, но хамство лютое, оскорбления, ненависть... Ну зачем так? Я вас таких вижу каждый день в городе: не пропускаете пешеходов, паркуетесь как попало, грубите в магазинах, мешаете отдыхать соседям, ругаетесь матом в присутствии своих детей.
Страшно за Россию
А я думала что самочки таких почтенных лет уже не так бездумно на нерест пытаются пойти
это не любовь, а любопытство...
Письку черную захотела на старости
Блатной, а может, родственную нигерийскую душу нашла)