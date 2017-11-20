Бийская пенсионерка, вступившая в интернет-переписку, стала жертвой мошенника, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Известно, что 60-летняя женщина зарегистрировалась на одном из сайтов знакомств и начала переписываться с жителем Нигерии. Довольно быстро новый знакомый признался бийчанке в симпатии и предложил встретиться на её территории.

После того, как она согласилась встретиться с ним, иностранец начал просить у неё деньги под разными предлогами: то ему не хватило денег на билет до России, то из-за форс-мажорных обстоятельств он застрял на полпути, и чтобы намеченная встреча всё же состоялась, нужны деньги, то неожиданно сломал ногу, и на лечение понадобилась крупная сумма.

Женщине пришлось даже взять кредит, чтобы выручить нового знакомого из разных бед. В общей сложности она отправила ему порядка 400 тысяч рублей. Когда осознала, что долгожданный гость вряд ли появится, обратилась за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Личность мошенника устанавливается.