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Сфера научных исследований и разработок в 2017 году в России оказалась в лидерах по показателю роста заработных плат, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Минтруда.

Издание отмечает, что в научной отрасли зарплаты росли быстрее, чем в банковском и добывающем секторах. Так, по информации Минтруда, заработок людей, занятых в научной отрасли, вырос на 11,4%.

Данный показатель более чем в два раза опережает темпы роста номинальных заработных плат в целом по России, которые оказались равны 5%.

Гендиректор Penny Lane Personnel Татьяна Долякова, комментируя ситуацию в сфере науки, констатирует: "Научные сотрудники, в зависимости от компании и функционала, получают разный доход, но этот уровень действительно вырос".

HR-специалисты оценивают уровень доходов ученых в 70–300 тысяч рублей.