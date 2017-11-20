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Сфера научных исследований и разработок в 2017 году в России оказалась в лидерах по показателю роста заработных плат, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Минтруда.
Издание отмечает, что в научной отрасли зарплаты росли быстрее, чем в банковском и добывающем секторах. Так, по информации Минтруда, заработок людей, занятых в научной отрасли, вырос на 11,4%.
Данный показатель более чем в два раза опережает темпы роста номинальных заработных плат в целом по России, которые оказались равны 5%.
Гендиректор Penny Lane Personnel Татьяна Долякова, комментируя ситуацию в сфере науки, констатирует: "Научные сотрудники, в зависимости от компании и функционала, получают разный доход, но этот уровень действительно вырос".
HR-специалисты оценивают уровень доходов ученых в 70–300 тысяч рублей.
Комментарии
с развитием технологии блок чейн без работы банкиры остануться,и налоговики впридачу.
Это не скоро будет. Да и не обеднеют они, а под конец просто украдут деньги.
После таких вбросов банкиры ломанутся в науку...
а зарплаты 70-300 тыс это у Чубайсовских ученых?
в вузах 15-25 тыс зарплаты , =11% это увеличение на пару тысяч ))
с миллиардными премиями роснефти и газовиков не сравнить, хаха
Работаю в опорном ВУЗе страны, з/п ~16к не меняется уже лет 5 (прибавка в 100-200 рублей не в счет), зато ректор отчитывается за среднюю в 40к. Делайте выводы...
20.11.2017 10:23
- гость -
Не ломанутся, там мозги нужны.