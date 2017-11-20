Владельцы нашумевшего iPhone X теперь жалуются на стирающуюся краску с нового смартфона, сообщает портал spbdnevnik.ru.
Обладатели последней модели iPhone говорят, что через неделю после покупки устройства с него начала стираться некачественная краска. Эксперты уверены, что американская корпорация просто сэкономила на производстве смартфона. В этот раз, как говорят специалисты, Apple сделала ставку на скорость, а не на качество.
Напомним, что ранее владельцы этой модели пожаловались на технические недочеты смартфона. К примеру, устройство перестает работать на морозе, из динамиков (при полной громкости) доносятся посторонние шумы, а система распознавания лиц то и дело дает сбой. Также обладатели iPhone X говорили, что на экране после недели пользования появляется зеленая линия.
Комментарии
да поделом всем айфонофилам
ниче страшнго
берете лак для ногтей: можно в тон или прозрачный и мазюкаете. как новенький
Мда, вместе со Стивом Джобсом, уходит качество...
11:38, качество и инновации закончились в модели "4", дальше пошел маркетинг.
гость 11:38 - мркетинг пошел полным ходом!