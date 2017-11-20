Пожарные Алтайского края спасли 15 человек при пожарах в многоэтажных домах в Барнауле и Бийске в минувшие сутки. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Первый пожар произошел в Барнауле в девятиэтажке на улице Кулагина. На момент прибытия первого подразделения горел мусорный контейнер в мусороприемнике. Густой едкий дым распространялся на верхние этажи здания. Пожарные эвакуировали пятерых жильцов этого дома. На тушение пожара ушло пять минут. Предварительная причина пожара – неосторожность при обращении с огнем.

Другой пожар в многоквартирном жилом доме произошел ночью в Бийске. На момент прибытия первого подразделения было сильное задымление в подвальном помещении, дым заполнял лестничные клетки и верхние этажи здания. Пожарные эвакуировали десять жильцов этого дома, в том числе двоих детей. На тушение пожара ушло чуть больше 10 минут. Предварительная причина пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования.