Пользователи социальной сети Facebook не могут удалять свои посты в декстопной (компьютерной) версии сайта, тогда как в мобильной версии эта функция все еще доступна, пишет сайт газеты "Известия".
Издание уточняет, что в компьютерной версии пользователи могут только отредактировать свои посты.
Не исключено, что это произошло из-за сбоя или временного недочета. Возможно, функция удаления вновь появится и в компьютерной версии.
Комментарии
"Большой брат" смотрит за вами! Ну конечно в славу "торжества" свободы и демократии...
Амик никогда не разрешал удалять посты
Амик никогда не разрешал удалять посты