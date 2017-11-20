Пользователи социальной сети Facebook не могут удалять свои посты в декстопной (компьютерной) версии сайта, тогда как в мобильной версии эта функция все еще доступна, пишет сайт газеты "Известия".

Издание уточняет, что в компьютерной версии пользователи могут только отредактировать свои посты.

Не исключено, что это произошло из-за сбоя или временного недочета. Возможно, функция удаления вновь появится и в компьютерной версии.