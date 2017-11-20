Бывший депутат Алтайского Заксобрания, бывший глава алтайских комсомольцев и с небольшим перерывом член КПРФ Николай Наздрачев подал документы на конкурс по выбору главы Рубцовска. Об этом корреспонденту портала Amic.ru сообщили в конкурсной комиссии.

Николай Наздрачев принес документы в пятницу, 17 ноября. Он стал восьмым и пока крайним кандидатом на этот пост. Также документы в срок с 1 по 19 ноября принесли: действующий глава администрации Рубцовска Дмитрий Фельдман, замначальника управления по ЖКХ Владимир Веснин, директор рекламного агентства Игорь Фельдбуш, топ-менеджер ООО "Инвестиционно-девелоперская компания" Павел Грачев, экс-глава Рубцовска (в то время, когда главой города был председатель горсовета) Владимир Машуков, бывший мэр Рубцовска Петр Гамалеев, бывший депутат рубцовского горсовета Сергей Пчеляков. Все персоны – известные в городе люди. Так что борьба может развернуться нешуточная.

Понедельник, 20 ноября — последний день приема документов.

Конкурсная комиссия проведет отбор к 25 декабря: отсеет кандидатов, которые не прошли проверку документов. Окончательное решение примут депутаты на заседании, видимо, уже в следующем году.

Вот что рассказал Amic.ru о своем неожиданном для многих выдвижении сам Николай Наздрачев:

"Я совершенно серьезно и ответственно выдвинул свою кандидатуру. И это была моя идея. Считаю, что у меня есть реальные шансы на победу. Да, Рубцовск — проблемный город, но какой город теперь не имеет проблем?".

Первое, что надо исправить, – наладить диалог власти и общества, добавил он.

В горсовете Рубцовска 28 народных избранников. 14 депутатов "Единой России", семь – КПРФ, шесть – ЛДПР и один справедливоросс. Николай Наздрачев надеется на поддержку коммунистов и либерал-демократов, а также, возможно, и справедливоросса.

Кстати, по спискам партий на сентябрьских выборах в рубцовский горсовет КПРФ набрала чуть меньше "Единой России": 29% против 30%. ЛДПР – чуть более 27%. А вот "СР" едва перешла границу в 5%.

По словам Наздрачева, его решение выдвинуться в главы города большинством голосов поддержал рубцовский горком КПРФ.

Глава рубцовского горкома КПРФ Николай Белкин подтвердил, что, действительно, в субботу на пленуме горкома 11 из 16 членов поддержали выдвижение Наздрачева. От краевого комитета, по словам собеседника, никаких негативных заключений по этому поводу не поступало. "От нас давно не выдвигались на такие посты", — добавил Белкин.

Однако именно из-за конфликта с крайкомом партии Наздрачев лишился должности главного алтайского комсомольца и весной 2016 года был исключен из партии. В апреле 2017 года он вернулся в стан алтайских коммунистов. Разногласия начались еще при бывшем персеке крайкома Сергее Юрченко. Однако, по нашей информации, конфликт не исчерпан до сих пор, уже при новом персеке Марии Прусаковой. Кстати, на выборы 2016 года в АКЗС он выдвигался от партии "Справедливая Россия", но неудачно.

Мария Прусакова сообщила порталу Amic.ru, что окончательное решение о поддержке того или иного кандидата будет принимать именно крайком. Депутаты горсовета обязаны поддержать решение партии. А вот будет ли это решение в пользу Наздрачева, пока неизвестно.

Пока должность главы администрации Рубцовска занимает Дмитрий Фельдман. Он был избран на этот пост также по конкурсу 16 февраля 2017 года. Однако после выборов 10 сентября вступили в силу изменения в Устав города. По ним должность "глава администрации города" была упразднена. Теперь она будет именоваться как "глава города", но функции остаются те же. Потому и требуется переизбрание по вновь назначенному конкурсу.

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До Фельдмана городом руководил Владимир Ларионов. В 2016 году он был признан виновным в незаконном распоряжении о предоставлении в социальный найм и собственность своей подчиненной комнаты из муниципального жилищного фонда. Позже он был амнистирован.

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