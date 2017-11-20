В Алтайском государственном техническом университете 25 ноября пройдет IV Фестиваль физики. Организаторы приглашают учителей, школьников и их родителей принять участие в увлекательной и познавательной программе.

Гостям фестиваля преподаватели и студенты АлтГТУ расскажут о физических законах, о проявлении этих законов в нашей повседневной жизни, проведут увлекательные интерактивные программы, мастер-классы, демонстрации опытов по механике, молекулярной физике и термодинамике, электричеству и магнетизму, оптике с участием зрителей.

В очередной раз удивят зрителей чудесные химические превращения и эксперименты.

Вне зависимости от возраста гости фестиваля смогут принять участие в программе "Пойдем играть", в решении математических загадок и фокусов, пройти "Математический лабиринт" и проверить свою гибкость в "Математическом твистере" и потренироваться вместе с "Бандой умников", играя в математические и логические игры. Изюминкой математической площадки фестиваля станет древнеегипетская игра "Сиджа".

Школьники 5-7 классов смогут принять участие в игре "Классная физика!", а учащимся 8-11 классов предстоит сыграть в ставшем уже традиционным Турнире физических игр. Команды будут соревноваться в квест-играх "С физикой по жизни" (8 класс) и "Следствие ведут физики!" (10-11 класс), интеллектуальной игре "Научная мафия. Я — изобретатель". Девятиклассники "скрестят мечи" в физическом бою "Физика за 10 000 лет".

Для участия в играх необходима регистрация команд по адресу: tcod.altstu@yandex.ru

Программа мероприятия размещена на сайте АлтГТУ

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