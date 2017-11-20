Нападение было совершено на журналистку РЕН ТВ Марию Семеняченко во время съемок сюжета о пожаре в Москве. Об этом пишет РЕН ТВ.

Известно, что девушка готовила сюжет для программы "Экстренный вызов 112". Корреспондент приехала в стрелковый клуб, где произошел пожар.

"Я приехала в Московский городской стрелковый спортивный клуб, где произошел пожар. Я пыталась выяснить причины пожара. Охранник несколько раз меня ударил по лицу, руке, выбил из рук телефон, который разлетелся на несколько частей. При этом я не перестала снимать. На видео запечатлено, как он меня обругал, несколько раз ударил и вытолкнул из клуба", — сказала журналистка.

Как сообщает ТАСС, полиция после этого инцидента назначила проверку.