Нападение было совершено на журналистку РЕН ТВ Марию Семеняченко во время съемок сюжета о пожаре в Москве. Об этом пишет РЕН ТВ.
Известно, что девушка готовила сюжет для программы "Экстренный вызов 112". Корреспондент приехала в стрелковый клуб, где произошел пожар.
"Я приехала в Московский городской стрелковый спортивный клуб, где произошел пожар. Я пыталась выяснить причины пожара. Охранник несколько раз меня ударил по лицу, руке, выбил из рук телефон, который разлетелся на несколько частей. При этом я не перестала снимать. На видео запечатлено, как он меня обругал, несколько раз ударил и вытолкнул из клуба", — сказала журналистка.
Как сообщает ТАСС, полиция после этого инцидента назначила проверку.
Комментарии
Вытолкнул? Значит ломилась! Эти папарацци уже всех достали! В любую спальню со свечкой ломятся ради жареного кусочка инфы.
Есть журналисты, есть журналюги, и есть папарацци. Кто она? По-моему ясно.