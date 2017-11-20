ФАС России отменила аукцион на содержание автомобильных дорог в Алтайском крае в 2018-2020 годах. Цена контракта составляла 7,58 млрд рублей. Информация о том, что определение поставщика отменено, размещена на сайте госзакупок.

Ранее в антимонопольную службу обращался активист проекта "За честные закупки" ОНФ Александр Кулаков. Он счел необоснованным включение в один лот большого объема работ, что ограничило число потенциальных участников аукциона.

После чего заказчик – "Алтайавтодор" – частично внес изменения в аукционную документацию. Однако Кулаков вновь посчитал их противоречащими законодательству и направил заявление в ФАС с требованием отменить торги. Главная претензия — лот так и не был разбит на ряд более мелких. Ранее "Алтайавтодор" уже проводил подобные крупные аукционы, не вызывавшие нареканий от общественников.

В итоге антимонопольщики, согласившись с доводами активиста ОНФ, приняли решение наложить вето на госзакупку. Когда в итоге будет проведен тендер, непонятно. При существующем раскладе есть вероятность, что в январе в Алтайском крае некому будет чистить дороги от снега.

Читайте также: Половина жителей Алтайского края недовольны качеством дорог

В перечень дорог, которые предстоит обслуживать исполнителю контракта, входит более 1000 объектов. Общая протяженность магистралей составит 16 142 км. На указанные работы в 2018 году потратят 2,4 млрд рублей, в 2019 году — 2,5 млрд рублей, в 2020 году — 2,68 млрд рублей. Источник финансирования — средства краевого бюджета.