ФАС России отменила аукцион на содержание автомобильных дорог в Алтайском крае в 2018-2020 годах. Цена контракта составляла 7,58 млрд рублей. Информация о том, что определение поставщика отменено, размещена на сайте госзакупок.
Ранее в антимонопольную службу обращался активист проекта "За честные закупки" ОНФ Александр Кулаков. Он счел необоснованным включение в один лот большого объема работ, что ограничило число потенциальных участников аукциона.
После чего заказчик – "Алтайавтодор" – частично внес изменения в аукционную документацию. Однако Кулаков вновь посчитал их противоречащими законодательству и направил заявление в ФАС с требованием отменить торги. Главная претензия — лот так и не был разбит на ряд более мелких. Ранее "Алтайавтодор" уже проводил подобные крупные аукционы, не вызывавшие нареканий от общественников.
В итоге антимонопольщики, согласившись с доводами активиста ОНФ, приняли решение наложить вето на госзакупку. Когда в итоге будет проведен тендер, непонятно. При существующем раскладе есть вероятность, что в январе в Алтайском крае некому будет чистить дороги от снега.
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В перечень дорог, которые предстоит обслуживать исполнителю контракта, входит более 1000 объектов. Общая протяженность магистралей составит 16 142 км. На указанные работы в 2018 году потратят 2,4 млрд рублей, в 2019 году — 2,5 млрд рублей, в 2020 году — 2,68 млрд рублей. Источник финансирования — средства краевого бюджета.
Комментарии
Это что ждет Алтайский край?! Бааатюююшкииии!
Вор сидит на воре и вором погоняет!!!
Они лучше совсем чистить не будут ,но аукцион по честному не проведут.
А для чего тогда закуплено 146 млн единиц техники????
20.11.2017 11:31
- гость -
А для чего тогда закуплено 146 млн единиц техники????
Чтобы без горючего и за бесплатно на ней работать.
При существующем раскладе есть вероятность, что в январе в Алтайском крае некому будет чистить дороги от снега
А шо, их что ли чистили?
И? Ну так пусть разбивают на части и проводят. Или очень надо кому-то жирный кусок отвалить? Так надо, что лучше вообще никому не отдать заказ?
И? Ну так пусть разбивают на части и проводят.
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Так желающих очень много будет. Все коррупционные договорённости развалятся. Кто-то без откатов останется. Им проще совсем ничего не делать, чем работать по честному.