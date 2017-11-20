Несовершеннолетняя девушка упала с крыши дома на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, она была доставлена в реанимацию, пишет ТАСС.

Как уточняет издание, инцидент произошел вечером в воскресенье, 19 ноября. Диагноз и обстоятельства инцидента не раскрываются.

Местные СМИ сообщают, что ЧП случилось на пересечении Садовой улицы и главной магистрали Петербурга – Невского проспекта. Якобы девушка сорвалась с дома №52, где находится Санкт-Петербургский государственный театр марионеток им. Е. С. Деммени. Эта крыша популярна у руферов.

Руферы — современная городская субкультура, приверженцы которой посещают крыши различных зданий и строений. Руферство является разновидностью сталкерства, заключающегося в проникновении и исследовании различных труднодоступных объектов.