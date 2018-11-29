Мало у кого не разыгрывался аппетит при виде стола со школьным завтраком или праздничным ужином из фильмов про молодого волшебника Гарри Поттера. Хотя практически все описанное Джоан Роулинг и умело снятое операторами киностудий легко повторить дома. На Кухне.Amic.ru мы собрали рецепты из нескольких известных картин и сериалов, которые каждый сможет приготовить на своей кухне.
Завтрак Уизли из "Гарри Поттера"
Что потребуется?
- Яйца — 3 шт.
- Сосиски
- Бекон
- Томат - 1 шт.
- Шампиньоны
- Фасоль — 1/2 банки
- Тимьян, паприка, острый перец, черный перец, соль — по вкусу
Как готовить?
Приготовить на сливочном масле яичницу-глазунью и выложить ее на блюдо, добавить фасоль, помидор, сосиски и бекон. Ко всему этому стоит добавить подсушенный тостовый хлеб.
Курица в меду из "Игры престолов"
Что потребуется?
- Курица — 1 шт. (2 кг)
- Соль
- Сливочное масло разогретое - 2 ст.л.
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Соус:
- Яблочный уксус — 1 ст.
- Мед — 3\4 ст.
- Сухая мята — 1\2 ч.л.
- Смесь изюма — 1\2 ст.
- Черная смородина для цвета
- Сливочное масло холодное — 1 ст.л.
Как готовить?
Разогреть духовку до 220С. Курицу промыть, удалить лишний жир и копчиковую железу. Высушить тушку салфетками и натереть размягченным сливочным маслом и солью. Уложить курицу в емкость для запекания и убрать в разогретую духовку. Выложить в сотейник все ингредиенты для соуса и, помешивая, довести до кипения на среднем огне. После уменьшить огонь и подержать на плите, пока соус не загустеет. Достать курицу из духовки, дать ей отдохнуть и нарезать на порции, после полить соусом. Подавать можно с картофелем и овощами.
Черничный пай из фильма "Мои черничные ночи"
Что потребуется?
- Мука — 250 г
- Сливочное масло — 125 г
- Сахар — 50 г
- Яичный желток
- Щепотка соли
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Для начинки:
- Черника — 500 г
- Банан — 1 шт.
- Яичные белки — 2 шт.
- Дробленый миндаль — 50 г
- Сахар — 50 г
- Корица — 1/2 ч.л.
Как готовить?
Смешать муку с растопленным маслом, яичным желтком и солью. Убрать в прохладное место на 1 час. Чернику промыть и перебрать. Соединить ягоду с кусочками банана, сахаром, миндалем, корицей и взбитым яичным белком. Тесто разделить на 2 части — большую и маленькую. Первую раскатать, выложить в форму, сделать края и смазать начинкой. Раскатать вторую часть теста и закрыть ею пирог. Сделать несколько дырочек вилкой, смазать яйцом и выпекать в разогретой до 130 градусов духовке в течение 40 минут.
Печенье Пифии из "Матрицы"
Что потребуется?
- Мука — 125 г
- Сахар — 125 г
- Сливочное масло — 125 г
- Овсяные хлопья — 125 г
- Кокосовая стружка — 125 г
- Сухие дрожжи — 1/2 ч.л.
- Мед — 1 ст.л.
Как готовить?
Все ингредиенты смешать. Сформировать печенья, выложить их на противень. Выпекать 20 минут.
Комментарии
Мне "Шрэк" нравится. Блин, надо где-то глаз наковырять и крыс наловить.
Достать курицу из духовки, дать ей отдохнуть и нарезать на порции
а я то думаю, какого... у меня курица вечно уставшая, когда я ее сразу из духовки на куски режу