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Чем угощают киногероев: готовим блюда из известных фильмов и сериалов

, ИА "Амител"
Курица из "Игры престолов", печенье из "Матрицы" и многое другое

Фото: Ww2.promotii247.com

Мало у кого не разыгрывался аппетит при виде стола со школьным завтраком или праздничным ужином из фильмов про молодого волшебника Гарри Поттера. Хотя практически все описанное Джоан Роулинг и умело снятое операторами киностудий легко повторить дома. На Кухне.Amic.ru мы собрали рецепты из нескольких известных картин и сериалов, которые каждый сможет приготовить на своей кухне.

Завтрак Уизли из "Гарри Поттера"

Что потребуется?

  • Яйца — 3 шт.
  • Сосиски
  • Бекон
  • Томат - 1 шт.
  • Шампиньоны
  • Фасоль — 1/2 банки
  • Тимьян, паприка, острый перец, черный перец, соль — по вкусу

Как готовить?

Обжарить бекон, после того, как из него вытопится жир, выложить к нему сосиски. Убрать бекон и сосиски со сковороды и на их место выложить шампиньоны, подрумянить, приправить тимьяном или орегано. Убрать грибы, обжарить нарезанные толстыми кружками томаты. Убрать помидоры и подогреть на сковороде фасоль, которую следует приправить паприкой.

Приготовить на сливочном масле яичницу-глазунью и выложить ее на блюдо, добавить фасоль, помидор, сосиски и бекон. Ко всему этому стоит добавить подсушенный тостовый хлеб.

Курица в меду из "Игры престолов"

Что потребуется?

  • Курица — 1 шт. (2 кг)
  • Соль 
  • Сливочное масло разогретое - 2 ст.л.

  • Соус:

  • Яблочный уксус — 1 ст.
  • Мед — 3\4 ст.
  • Сухая мята — 1\2 ч.л.
  • Смесь изюма — 1\2 ст.
  • Черная смородина для цвета
  • Сливочное масло холодное — 1 ст.л.

Как готовить?

Разогреть духовку до 220С. Курицу промыть, удалить лишний жир и копчиковую железу. Высушить тушку салфетками и натереть размягченным сливочным маслом и солью. Уложить курицу в емкость для запекания и убрать в разогретую духовку. Выложить в сотейник все ингредиенты для соуса и, помешивая, довести до кипения на среднем огне. После уменьшить огонь и подержать на плите, пока соус не загустеет. Достать курицу из духовки, дать ей отдохнуть и нарезать на порции, после полить соусом. Подавать можно с картофелем и овощами.

Черничный пай из фильма "Мои черничные ночи"

Что потребуется?

  • Мука — 250 г
  • Сливочное масло — 125 г 
  • Сахар — 50 г 
  • Яичный желток
  • Щепотка соли

  • Для начинки:

  • Черника — 500 г 
  • Банан — 1 шт.
  • Яичные белки — 2 шт.
  • Дробленый миндаль — 50 г 
  • Сахар — 50 г
  • Корица — 1/2 ч.л.

Как готовить?

Смешать муку с растопленным маслом, яичным желтком и солью. Убрать в прохладное место на 1 час. Чернику промыть и перебрать. Соединить ягоду с кусочками банана, сахаром, миндалем, корицей и взбитым яичным белком. Тесто разделить на 2 части — большую и маленькую. Первую раскатать, выложить в форму, сделать края и смазать начинкой. Раскатать вторую часть теста и закрыть ею пирог. Сделать несколько дырочек вилкой, смазать яйцом и выпекать в разогретой до 130 градусов духовке в течение 40 минут.

Печенье Пифии из "Матрицы"

Что потребуется?

  • Мука — 125 г 
  • Сахар — 125 г 
  • Сливочное масло — 125 г
  • Овсяные хлопья — 125 г 
  • Кокосовая стружка — 125 г 
  • Сухие дрожжи — 1/2 ч.л.
  • Мед — 1 ст.л.

Как готовить?

Все ингредиенты смешать. Сформировать печенья, выложить их на противень. Выпекать 20 минут.


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Комментарии

27.11.2017 09:47
Nic

Мне "Шрэк" нравится. Блин, надо где-то глаз наковырять и крыс наловить.

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29.11.2018 15:13
- гость -

Достать курицу из духовки, дать ей отдохнуть и нарезать на порции


а я то думаю, какого... у меня курица вечно уставшая, когда я ее сразу из духовки на куски режу

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