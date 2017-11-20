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Специальные пункты для сбора просроченных лекарств предложил создать в России сенатор Сергей Калашников, сообщает "Парламентская газета".

Представитель Совета Федерации обратился в Минздрав с запросом, попросив ведомство разъяснить, куда граждане могут сдавать медицинские препараты с истекшим сроком годности.

Напомним, что в РФ запрещено продавать просроченные лекарства, а хранить их нужно отдельно от других препаратов.

По словам сенатора, проблема сбора просроченных лекарств стоит и перед медицинскими организациями, и перед аптеками, и перед простыми гражданами.

"Никакие предложения по стимулированию граждан сдавать медикаменты с истёкшим сроком годности у нас не проходили. Поэтому сегодня россияне, не задумываясь, выбрасывают лекарства в мусорное ведро, что, конечно, очень плохо", — констатирует Калашников.

В этой связи парламентарий и предлагает организовать пункты приема медикаментов с истекшим сроком годности.