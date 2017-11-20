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Процедуру раздела имущества в случае развода могут упростить в России с подачи Общественной палаты, которая подготовила рекомендации и поправки к Семейному кодексу.

Как сообщают "Известия", в частности, предлагается обязательно указывать в Едином госреестре прав на недвижимость, что квартира находится в совместной собственности супругов. В данный момент эта информация вносится в ЕГРН по желанию.

Дело в том, что на данные из реестра часто ориентируются покупатели недвижимости, а между тем в определенных случаях сделка может оказаться под угрозой. В качестве примера, это возможно в том случае, если после развода не произошло раздела имущества, а тот, на чье имя была записана недвижимость, продал ее без согласия бывшего супруга.

Также общественники рекомендуют изменить сами правила раздела собственности при разводе. Например, это касается предпринимательской деятельности. Общественная палата выступила за то, чтобы не делить активы, пакеты акций или доли в компаниях, а оставлять их тем, кто непосредственно занимался бизнесом.

Второму супругу, в свою очередь, предлагают обеспечить в таком случае справедливую компенсацию, размер которой определит суд. Причем выплата компенсации, согласно предложению, может быть неединовременной.

Также инициатива общественников сводится к тому, чтобы делить сразу всё имущество, а не частями, и таким образом исключить практику подачи отдельных исков на раздел недвижимости, автомобилей и так далее.

Кроме того, члены Общественной палаты предложили изменить правовую практику в части брачных договоров. Дело в том, что после развода в судебном порядке такой договор может быть признан недействительным, если его условия ставят одного из супругов в неблагоприятное положение.

Общественники предлагают суд наделить правом вносить коррективы в брачный договор.