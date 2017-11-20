Сотрудники правоохранительных органов задержали 53-летнего жителя Ключевского района, которого подозревают в краже ноутбука с витрины магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Известно, что ноутбук пропал прямо с витрины одного из магазинов бытовой техники. Стоимость похищенного ноутбука – 23 тысячи рублей. В магазине есть система видеонаблюдения, но по какой-то причине именно в момент кражи камеры перестают работать.

Все-таки подозреваемого удалось задержать на следующий день. Ноутбук нашли в его доме. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.