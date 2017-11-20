Алтайская Госинспекция сдержала свое обещание — наказать частные экспертные организации, выдавшие положительные заключения на ввод в эксплуатацию ТРЦ "Галактика" (впоследствии частично рухнула крыша), а также проблемный новострой на улице Балтийской в Барнауле, покрывшийся трещинами.

Как следует из сообщения на сайте Госинспекции Алтайского края, в ближайшее время Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) рассмотрит материалы о деятельности частных экспертных организаций. Вероятный вердикт — приостановка деятельности.

Поводом стали два резонансных случая, произошедших в Барнауле. В декабре 2016 года в ТРЦ "Галактика" частично рухнула крыша над "Ашаном". Проектная документация при этом имела положительное заключение от ООО "Оборонэкспертиза".

Чуть позже стало известно о трещинах в жилом доме по улице Балтийской, 96. Несмотря на имеющиеся недостатки в проектной документации строящегося объекта, ООО "Регионэкспертиза" ее одобрило. Впрочем, эксперты позже указывали на ошибки самого застройщика, приведшие к такому итогу.

Так или иначе, Госинспекция обратилась в Минстрой РФ, федеральное ведомство рассмотрело и поддержало материалы. Правом приостановить свидетельства об аккредитации частных экспертных организаций обладает Федеральная служба по аккредитации. В ближайшее время она примет решение на этот счет.