Благотворительный мастер-класс по теме "Бизнес. Здоровье. Семья" пройдет в Барнауле. Известные бизнесмены расскажут участникам о формуле успеха, источнике силы в самом себе и раскроют секреты счастливых семейных отношений.

Стоимость билета – 200 рублей. Все вырученные деньги пойдут на операцию по пересадке костного мозга жителю Барнаула Андрею Штыреву.

Андрей Штырев — юрист и адвокат. В мае 2017 года ему поставили диагноз "острый миелобластный лейкоз, М4". Донор для пересадки уже найден. Оплачена и часть счета. Однако всю сумму мужчина найти не смог и обратился за помощью к неравнодушным.

Зарегистрироваться на мастер-класс можно по ссылке: https://boytsovskiy-klub.timepad.ru/event/615184/

Организатор мероприятия — "Бойцовский Клуб Бизнеса".

Спикерами выступают успешные бизнесмены: генеральный директор "Магис-Спорта" Владимир Гордейчик и заслуженный тренер России Андрей Степурко, в ведении которого также пять направлений бизнеса (база отдыха "Чайка", "Киномир" и т.д.).

Семинар состоится 22 ноября с 19-00 по 22-30 в АлтГУ, г. Барнаул, ул. Димитрова, 66, концертный зал.