Благотворительный мастер-класс по теме "Бизнес. Здоровье. Семья" пройдет в Барнауле. Известные бизнесмены расскажут участникам о формуле успеха, источнике силы в самом себе и раскроют секреты счастливых семейных отношений.
Стоимость билета – 200 рублей. Все вырученные деньги пойдут на операцию по пересадке костного мозга жителю Барнаула Андрею Штыреву.
Андрей Штырев — юрист и адвокат. В мае 2017 года ему поставили диагноз "острый миелобластный лейкоз, М4". Донор для пересадки уже найден. Оплачена и часть счета. Однако всю сумму мужчина найти не смог и обратился за помощью к неравнодушным.
Зарегистрироваться на мастер-класс можно по ссылке: https://boytsovskiy-klub.timepad.ru/event/615184/
Организатор мероприятия — "Бойцовский Клуб Бизнеса".
Спикерами выступают успешные бизнесмены: генеральный директор "Магис-Спорта" Владимир Гордейчик и заслуженный тренер России Андрей Степурко, в ведении которого также пять направлений бизнеса (база отдыха "Чайка", "Киномир" и т.д.).
Семинар состоится 22 ноября с 19-00 по 22-30 в АлтГУ, г. Барнаул, ул. Димитрова, 66, концертный зал.
Комментарии
Степурко мог бы и сам легко помочь,чвй не бедствует((( Так нет же,все с людей норовят..Жлобье! Парню- выздоровления!
Посмотрел программу - интересная, я точно пойду!
ага еще и 100 000 будут разыгрывать. лучше бы эти деньги на лечение отдали
В то время как олигархические друганы развлекаются, покупая яхты, спортивные клубы за бугром - россияне вынуждены вымирать...
ну что за люди, требуют от других большой помощи, а сами 200 руб пожалели....
так неприятно...
20.11.2017 13:37
- гость -
В то время как олигархические друганы развлекаются, покупая яхты, спортивные клубы за бугром
а где не так? друганы ли ?
вас заело на одном и том же, навязчивые мысли лечат в спецучреждениях ))
вы как Никитка Исаев- хает россиян что ничего не могут не делают, но вот ни одного предложения как сделать лучше - не сказал.
13:45, так все серьезные предложения подпадают под УК глава 29 статья 280.1
Самое главное серьёзное предложение, не подпадющее под уголовный кодекс - это менять эту паскудную власть, на выборах голосовать за Зюганова. Путина - на свалку!
На свалку не получится. Династия Романовых - угнетала народ 300 лет, власть советов народ просветляла и обирала - 70 лет. Этому уходить тоже нельзя, посадят в тюрьму или на кол. Поэтому либо очередная пересменка, либо Конституцию менять...
20.11.2017 13:45
- гость -
Компания «Роснефтегаз», на балансе которой находятся акции нефтегазовых компаний, принадлежащие государству, отчиталась об убытке в 167-170 миллиардов рублей от приватизации «Роснефти». Об этом сообщает РБК, которому удалось ознакомится с отчетностью «Роснефтегаза» за 2016 год.
Продажа 19,5% «Роснефти» отражена сразу в четырех строках отчета о прибылях и убытках госкомпании: доход от продажи, доход от накопленной переоценки акций, себестоимость проданной доли и выплата денег, полученных от продажи акций «Роснефти», в бюджет.
Вот предложение: — перечислить в бюджет 692,4 миллиарда рублей, полученные за пакет «Роснефти», как дивиденды от «Роснефтегаза» и эти деньги использовать на спочные медицинские нужды населения страны, а не показывать как расходы!