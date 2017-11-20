Российский писатель Эдуард Успенский написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. В нем он пожаловался главе государства на то, что продолжение "Простоквашино" собираются снимать без его разрешения, пишет ТАСС.
В свою очередь, в "Союзмультфильме" утверждают, что права Успенского нарушены не будут. В студии отметили, что согласие Успенского было получено перед началом работы над проектом "Новое Простоквашино".
"Права Эдуарда Николаевича, как автора литературного произведения "Дядя Фёдор, пёс и кот", не нарушаются, поскольку не предполагается использование соответствующих сюжетов", — сказал сотрудник киностудии "Союзмультфильм".
Комментарии
Не той стороной он бутерброд положил...
Дядя Фёдор, пёс и жмот. Так был бы вернее.
Матроскин: Вот ты, дядь Фёдор, сам посуди: вот если мы холодильник напрокат берём — он чей?
Дядя Фёдор: Государственный.
Матроскин: Правильно, дядь Фёдор! А мороз, который он вырабатывает, чей?
Дядя Фёдор: Мороз наш! Ну, мы его для мороза и берём.(с)
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Всё что вырабатывали Успенский и другие советские трудящиеся - было нашим общим государственным. О каком авторском праве речь?
20.11.2017 13:30
Массаж мозга
вы отстали от жизни, все было приватизировано и распродано командой гайдаро-чубайсов.
Нашел к кому обращаться, хлопцу законы не указ...
первый раз в жизни согласен с Массажем мозга
Бекмамбетову все можно))))
13:39, ну пусть купит, приватизирует.
Если государство согласно продать.
Может сначала в суд надо обращаться?
Даже Успенскому денег мало
то значит они просят не вмешиваться, то наоборот просят вмешаться
Да просто испоганят мультфильм этими самыми "современными реалиями"