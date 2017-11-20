Российский писатель Эдуард Успенский написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. В нем он пожаловался главе государства на то, что продолжение "Простоквашино" собираются снимать без его разрешения, пишет ТАСС.

В свою очередь, в "Союзмультфильме" утверждают, что права Успенского нарушены не будут. В студии отметили, что согласие Успенского было получено перед началом работы над проектом "Новое Простоквашино".

"Права Эдуарда Николаевича, как автора литературного произведения "Дядя Фёдор, пёс и кот", не нарушаются, поскольку не предполагается использование соответствующих сюжетов", — сказал сотрудник киностудии "Союзмультфильм".