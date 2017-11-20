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Женщину, по вине которой двухлетний ребенок едва не замерз на неотапливаемой веранде, осудили в Алтайском крае.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, перед судом предстала 29-летняя жительница Горняка. Ей инкриминировали оставление малолетнего в опасности, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище.

Напомним, вопиющая история произошла 18 января текущего года, когда обвиняемая, будучи пьяной, оставила своего двухлетнего сына без должного внимания и ушла к знакомой.

"Спустя некоторое время ребенка в неотапливаемой и неосвещенной веранде дома обнаружил посторонний человек. Он оказал мальчику помощь и вызвал сотрудников правоохранительных органов. Серьезных последствий для здоровья ребенка в результате произошедшего не наступило", — уточняют в СКР.

Ранее сообщалось, что длительное время ребенка на веранде обогревала собака.

Также следователи установили, что женщина продолжительное время ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию и содержанию сына, злоупотребляла алкоголем и в целом вела безответственный образ жизни.

Кроме того, нерадивая мать оказалась причастна к совершению в марте этого года вместе со своей знакомой кражи посредством незаконного проникновения в чужое жилище.

В итоге жительницу Алтая лишили родительских прав и приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.