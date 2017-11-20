Как провести новую рабочую неделю, куда сходить в свободное время и как отвлечься от дел и погоды, читайте в нашем материале.

Понедельник

Начать неделю мы посоветуем с концерта "Симфоническое кино", который состоится в ДК "Сибэнергомаш", начало в 19:00. Мероприятие лично посетит легендарный Юрий Каспарян, который вместе с симфоническим оркестром исполнит песни группы "Кино".

Вторник

Во вторник в краевой столице пройдет "Дискотека 90-х", которая соберет здесь эстраду того времени: в Барнаул приедут Kevin McCoy (ex. BAD BOYS BLUE), Андрей Разин и группа "Ласковый май", Рома Жуков, Сергей Васюта и группа "Сладкий сон", Шура. Мероприятие пройдет во Дворце спорта в 19:00.

А в театре драмы известные артисты Борис Щербаков, Юлия Такшина и Алексей Маклаков покажут спектакль "Подкаблучники". Начало в 19:00.

Среда

В Молодежном театре Алтая 22 ноября состоится премьера "Эскиза спектакля" Cash. Вниманию аудитории представят пьесу Александра Липовского — это молодой артист Новосибирского академического молодежного театра "Глобус" и начинающий драматург, в 2012 году в "Глобусе" состоялась премьера первого сибирского блокбастера "Куба" по его пьесе.

Над постановкой работали сам драматург и главный режиссер МТА Денис Малютин. Эта история о молодых людях, решивших совершить благородный поступок: достать денег друзьям на свадьбу, но в силу юношеской безбашенности они пытаются достичь благородной цели весьма сомнительными средствами.

Также в среду в "Киномире" можно будет увидеть картину Prince: Sign o' the Times - это концертный фильм о шоу, созданном в 1987 году легендарным музыкантом Принцем.

Четверг

В театре музкомедии можно посмотреть историю "Моя жена – лгунья", в драме — спектакль о саморазрушении "Москва — Петушки", а в МТА – комедию "Бальзаминов. ЖенитьБЫ", начало показов в 18:30.



Среди кинопремьер недели – американские мистические триллеры "Коматозники" и "Снеговик", а также комедия "Здравствуй, папа, Новый год! 2", в этой картине зрители увидят Марка Уолберга, Мэла Гибсона, Уилла Феррелла и Джона Литгоу.

Детей можно будет сводить на мультфильм "Тайна Коко".

Пятница

В конце рабочей недели в МТА вновь покажут "Бальзаминов. ЖенитьБЫ", в музкомедии зрителям представят "Белую акацию", а в драме — "Эти свободные бабочки". Начало в 18:30.

24 ноября в баре состоится концерт известной поп-исполнительницы Эльвиры Т, которая является не только певицей, но и композитором. Напомним, что девушка прославилась еще в 16 лет, записав песню "Всё решено". Сейчас она активно выступает на лучших площадках страны и за время своей карьеры была номинирована на многие известные национальные премии, среди которых "Премия Муз-ТВ" (в номинации "Прорыв года") и премия телеканала "RU.TV" (в категории "Лучший старт").

Все подробности о концерте можно узнать в группе мероприятия или непосредственно в баре XXXX.