Премьера сериала "Психологини" стартует 20 ноября в 20-00 на телеканале СТС. Фильм рассказывает о трех подругах – профессиональных психологах. Оказывается, что даже суперпрофи не всегда может помочь самому себе. И встретившиеся приятельницы пытаются помочь друг другу разобраться в себе и жизни.
Сериал с юмором рассказывает о ситуациях, в которых зачастую оказывается каждый из нас. Так что можно сказать, что зритель помимо удовольствия от просмотра фильма получит и бесплатную психологическую консультацию.
А чтобы смотреть фильм было еще интереснее, информационный портал Amic.ru и телеканал СТС объявляют викторину.
Ежедневно по будням в 21-00 на сайте Amic.ru будет публиковаться один вопрос, посвященный закончившейся серии.
Важно: правильно ответить на этот вопрос может только тот, кто внимательно смотрел серию. Так что не пропустите сериал "Психологини". Победителя определит генератор случайных чисел.
Итоги викторины мы подведем 1 декабря. Тогда редакция свяжется с победителями и расскажет, когда и где можно забрать призы.
Напомним, новые серии о жизни "Психологинь" смотрите по будням с 20 ноября в 20-00 на телеканале СТС.
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