Премьера сериала "Психологини" стартует 20 ноября в 20-00 на телеканале СТС. Фильм рассказывает о трех подругах – профессиональных психологах. Оказывается, что даже суперпрофи не всегда может помочь самому себе. И встретившиеся приятельницы пытаются помочь друг другу разобраться в себе и жизни.

Сериал с юмором рассказывает о ситуациях, в которых зачастую оказывается каждый из нас. Так что можно сказать, что зритель помимо удовольствия от просмотра фильма получит и бесплатную психологическую консультацию.

А чтобы смотреть фильм было еще интереснее, информационный портал Amic.ru и телеканал СТС объявляют викторину.

Ежедневно по будням в 21-00 на сайте Amic.ru будет публиковаться один вопрос, посвященный закончившейся серии.

Важно: правильно ответить на этот вопрос может только тот, кто внимательно смотрел серию. Так что не пропустите сериал "Психологини". Победителя определит генератор случайных чисел.

Итоги викторины мы подведем 1 декабря. Тогда редакция свяжется с победителями и расскажет, когда и где можно забрать призы.

Напомним, новые серии о жизни "Психологинь" смотрите по будням с 20 ноября в 20-00 на телеканале СТС.