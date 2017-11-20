Сетевая компания "Алтайкрайэнерго" всегда стремится улучшить качество обслуживания своих клиентов. Расширяя перечень клиентских сервисов, компания делает их доступными, в том числе и на корпоративном сайте организации www.sk-altke.ru.

Сегодня "Алтайкрайэнерго" ведет активную работу с потребителями по информированию о возможностях сайта компании. Так, на данный момент на сайте www.sk-altke.ru доступны нормативные документы, база данных действующих законодательных актов в сфере энергоснабжения, технических требований в сфере электроэнергетики, в том числе связанных с вопросами передачи электроэнергии, технологического присоединения к электросетям, коммерческого учета.

Клиенты компании могут найти на сайте паспорта услуг и процессов, связанных с заключением договоров на передачу электроэнергии, технологическое присоединение, а также типовые формы заявок на технологическое присоединение, договоров на передачу электроэнергии, технологическое присоединение, актов проверки и ввода в эксплуатацию приборов учета.

Здесь же размещены данные о требованиях к организации учета электроэнергии и тарифах на услуги по передаче электроэнергии, техприсоединение.

На сайте "Алтайкрайэнерго" также можно узнать планы-графики ремонтных работ на месяц вперед, информацию о вакансиях в компании, контактную информацию, в том числе филиалов компании.

"Взаимодействие абонентов с энергокомпанией по любым вопросам должно быть максимально простым и удобным. Повышение клиентоориентированности и качества обслуживания потребителей – одно из приоритетных направлений в стратегии развития нашей компании", — отметил генеральный директор "Алтайкрайэнерго" Сергей Приб.

АО "Сетевая компания Алтайкрайэнего"

Барнаул, ул. Воровского, 163

www.sk-altke.ru

тел. 24-56-73 25-54-43

e-mail: priemnaya@altke.ru