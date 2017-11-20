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Лестница в Нагорном парке Барнаула, на неудовлетворительное покрытие которой жаловались многие горожане, подвергается антигололедной обработке.

Данный вопрос был поднят в администрации краевой столицы в рамках еженедельного совещания руководителей городских служб. Как доложил глава муниципального предприятия "Горзеленхоз" Сергей Гончаров, уборка территории Нагорного парка проводится трижды в неделю, также ведется антигололедная обработка лестницы, ведущей в парк.

Сити-менеджер Сергей Дугин, в свою очередь, подчеркнул, что в городе необходимо уделять особое внимание очистке тротуаров от снега.

Глава городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев заявил, что в региональном центре составлен перечень тротуаров, подлежащих очистке в первую очередь.

Кроме того, разработана схема уборки. Там, где не может быть применена техника, принято решение о создании бригад для уборки снега вручную.

Напомним, на прошлой неделе горожане активно жаловались на невозможность передвигаться по лестнице в Нагорном парке, подчеркивая, что она является очень скользкой.

В мэрии Барнаула заявили, что лестница изготовлена с использованием нескользящего плиточного покрытия. Однако и оно не справляется со своими функциями в условиях нестабильных температур.