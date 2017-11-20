Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Лестница в Нагорном парке Барнаула, на неудовлетворительное покрытие которой жаловались многие горожане, подвергается антигололедной обработке.
Данный вопрос был поднят в администрации краевой столицы в рамках еженедельного совещания руководителей городских служб. Как доложил глава муниципального предприятия "Горзеленхоз" Сергей Гончаров, уборка территории Нагорного парка проводится трижды в неделю, также ведется антигололедная обработка лестницы, ведущей в парк.
Сити-менеджер Сергей Дугин, в свою очередь, подчеркнул, что в городе необходимо уделять особое внимание очистке тротуаров от снега.
Глава городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев заявил, что в региональном центре составлен перечень тротуаров, подлежащих очистке в первую очередь.
Кроме того, разработана схема уборки. Там, где не может быть применена техника, принято решение о создании бригад для уборки снега вручную.
Напомним, на прошлой неделе горожане активно жаловались на невозможность передвигаться по лестнице в Нагорном парке, подчеркивая, что она является очень скользкой.
В мэрии Барнаула заявили, что лестница изготовлена с использованием нескользящего плиточного покрытия. Однако и оно не справляется со своими функциями в условиях нестабильных температур.
Комментарии
надо тротуары не только чистить, но и строить!
необходим тротуар вдоль Павловского тракта! от Фурманова до Сельскохозяйственной и от Малахова до Георгиева!
для кого? кто там бродит?
для горожан. это точно актуальнее двух лестниц в оползневой зоне))
Теперь хоть дворники с работой будут.
а дворнику не опасно? вдруг че
Строилось всё очень качественно- никаких чё!
погодите-погодите, а не охамели ли вы? то есть изначально уложили фиговую плитку, но получили за неё как за приличную нескользящую, а теперь ваши огрехи должны подчищать дворники, зарплату которым платит муниципалитет, в том числе из налогов, вы не приборзели? пусть ваши "фирменные" дворники возьмут подряд на чистку и вы им будете платить.....на ровном месте так обувают!!!
Скользит не плитка, а налипший на неё снег и лёд. Чистить это в любом случае, хоть дворниками, хоть теоретически встроенной системой оттаивания.
Когда идет снег там чистить надо три раза в день!
А наша улица сама технику нанимает, чтобы снег убрать - беспредел!
СМЫСЛ? Скользкая как раз плитка. При отрицательной температуре сложно не упасть. Что толку чистить её?! Необходима замена. Снег и лёд там не причем.
Плитка становится скользкой при отрицательной температуре, и при этом снег со льдом не причём. Это как понимать?
Прогуляйтесь вечерком. Все поймете!
20.11.2017 14:14
Фёдору
плитка должна быть специальная - для уличной эксплуатации. Как зимняя и летняя резина!
Никто не говорит, что на зимней резине вы не попадете в ДТП, но ездить зимой на ней удобнее и безопаснее!
Механизм то какой? Почему теплая плитка не скользящая, а холодная вдруг становится скользящей? Аналогия с зимней резиной весьма странна и вообще не аналогия..
Ой, ребята! Вы точно там не ходили - по этой лестнице! А я вот имела неосторожность прогуляться по весне. В связи с чем мой совет мэрии - ни в коем случае не вздумайте чистить лестницу! Ибо скользкая там именно плитка! Нам с подругой удалось спуститься, не сломав себе шею, как раз благодаря тому, что лестница была нечищена, и на ней сохранялись островки снега, пусть даже и подтаявшего, на которые можно было наступать без риска загреметь с высоты.
Заголовок "Скользкую лестницу в Нагорном парке Барнаула стали чистить трижды в неделю"
- А мы об одной и ой же лестнице говорим?
Там скользкая именно плитка, и чем она чище от снега тем она более скользкая.
А теперь ещё и дворник будет её три раза в день делать более трамвоопасной!!!
а следующий инициатовой администрация кроме дворника будет предлагать всем пришедшим горожанам противоскользящие валенки?