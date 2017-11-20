Минтранс Приамурья назвал три рассматриваемые причины крушения самолета Ан-2 7 ноября в Амурской области. Об этом пишет РИА "Новости".

Напомним, самолет разбился в районе поселка Экимчан 7 ноября. В ведомстве говорят, что пилоты в последние секунды изменили угол посадки, чтобы избежать падения на жилые дома.

Между тем в Благовещенской транспортной прокуратуре рассказали, что двигатель работал нестабильно. Пилоты совершили жесткую посадку, затем возник пожар. От ожогов погиб командир воздушного судна Сергей Кошевой, пилот Андрей Карнаух от госпитализации отказался.

Следствие рассматривает три основные причины крушения самолета: техническую неисправность воздушного судна, нарушения в действиях экипажа и неблагоприятные погодные условия.