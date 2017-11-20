Интернет-кампания "Пристегнись, Россия!" стартовала в Алтайском крае в воскресенье, 19 ноября, во Всемирный день памяти жертв ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Одним из первых участников акции стал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Алтайского края Пётр Богомолов. Он сделал фото с хештегом #ПРИСТЕГНИСЬРОССИЯ.

"Для участия в ней необходимо сделать фотографии или селфи в автомобиле с использованием ремней безопасности, детских удерживающих устройств под девизом акции "Я пристегнулся, пристегнись и ты!" — уточняют в ведомстве.

Фотографии можно размещать в социальных сетях и на интернет-страницах СМИ с хештегом #ПРИСТЕГНИСЬРОССИЯ.