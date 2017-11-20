Серийный убийца Чарльз Мэнсон, отбывавший пожизненное наказание, скончался в США на 84-м году жизни. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на интернет-издание TMZ.

Как рассказала сестра женщины, в убийстве которой был обвинен преступник, о его смерти ей сообщили из тюрьмы. Преступник умер вечером 19 ноября.

Напомним, Чарльз Мэнсон был осужден за серию убийств, совершенных возглавляемой им сектой "Семья" в 1969 году. Тогда члены секты убили в общей сложности девять человек, среди которых была беременная актриса Шерон Тейт, жена режиссера Романа Полански. Мэнсон не был непосредственным исполнителем убийств, однако был признан виновным в их организации.

Первоначально Мэнсона приговорили к смертной казни, однако после ее отмены в штате Калифорния приговор был заменен на пожизненное заключение. Наказание Мэнсон отбывал в одиночной камере в тюрьме города Коркоран.