Должностным лицам администрации Владивостока объявлены взыскания за неудовлетворительную работу по устранению последствий снегопада, по причине которого произошло порядка 300 аварий, сообщает РИА "Новости".

Напомним, на Владивосток в пятницу, 17 ноября, обрушился сильнейший снегопад. Некоторые дороги были перекрыты, грузовикам запретили въезжать в город. На дорогах Владивостока образовались многокилометровые пробки. Также были отменены некоторые рейсовые автобусы.

Прокуратура в ходе проверки выяснила, что из 166 единиц снегоуборочной техники к работе в зимний период готово лишь 93, при этом фактически к работе приступили 67 единиц.

"По итогам заседания штаба по ликвидации последствий снегопада объявлены дисциплинарные взыскания директору МКУ "Содержание городских территорий", начальникам административно-территориальных управлений Фрунзенского, Первореченского, Первомайского и Ленинского районов, заместителю главы администрации – начальнику управления дорог и благоустройства", — сказано в сообщении администрации Владивостока.