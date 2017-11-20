На сайте Avito появилось объявление о продаже лимузина, на котором, по данным продавца, мог ездить маршал Советского Союза Георгий Жуков. Об этом пишет РИА "Новости".

Владелец готов продать автомобиль за 45 миллионов рублей. Речь идет о ЗИС 110 В, кабриолете 1949 года выпуска. Продавец рассказал, что в 50-е годы лимузин направили для проведения приемов и военных парадов в Одесский военный округ, где в то время командующим войсками был Жуков.

Хозяин машины рассказал, что у него есть документы и фотографии, которые могут подтвердить, что машина работала в Одесском военном округе. Также владелец лимузина подчеркнул, что у него нет отбоя от покупателей.