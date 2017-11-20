Фото: youtube.com

Фермер из США Джастас Уолкер, который ведет хозяйство в Солонешенском районе Алтайского края, представил собственную технологию очистки дорог.

Видео со своим изобретением он выложил на Youtube. Устройство для очистки дорог Джастас планирует использовать с помощью лошадей.

Изобретение из досок и старых колес от грузовика он назвал так: "летающее кресло-трон-престол-дорогочистилка".

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Говоря о том, зачем он разработал данное приспособление, Джастас отметил: "В прошлом году нас завалило снегом так, что кроме как на конях мы никак не смогли выехать — ездили на санях до села Степное. В этом году, дай Бог, с помощью коней сможем держать дорогу открытой. Посмотрим!"

Судя по видео, изобретение может нуждаться в модернизации, поскольку оно тяжеловато для лошадей.