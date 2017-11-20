Популярная исполнительница Эльвира Т посетит краевую столицу со своим сольным концертом. Певица и автор собственных песен выступит в легендарном баре XXXX 24 ноября. Как рассказывают организаторы, это будет незабываемое шоу с профессиональным светом и живым звуком.

Напомним, что первая прославившая певицу композиция "Все решено" вышла в 2011-м, с тех пор Эльвира записала немало хитов, среди которых "Такси", "Гори в аду", "Не будь дурой" и многие другие. Девушка активно выступает и гастролирует. Кроме того, ее талант был отмечен строгим жюри "Премии Муз-ТВ" и премии телеканала RU.TV.

Все подробности о концерте можно узнать в группе мероприятия или непосредственно в баре XXXX. Количество мест ограничено, так что советуем поторопиться.