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Житель Алтайского края оказался в числе напавших на пост полиции в Чечне, рассказал в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

Нападение было совершено недалеко от села Рошни-Чу в Урус-Мартановском районе в ночь на минувшее воскресенье. Что касается обстоятельств преступления, то двое боевиков бросили гранату, а затем открыли стрельбу по посту.

"Их задачей было расстрелять сотрудников полиции, завладеть стрелковым оружием и боекомплектом для последующего резонансного преступления. Благодаря слаженным и оперативно принятым сотрудниками МВД по Чечне и Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чечне мерам оба бандита нейтрализованы", — приводит слова Кадырова ТАСС.

Также глава Чечни уточнил, что один из нападавших был жителем Алтайского края. Его звали Адам Цуцаев. Он родился в 1986 году. Второй нападавший проживал в соседнем с Чечней регионе. Его имя Ахмед Чахкиев, 1981 года рождения.

Также Рамзан Кадыров рассказал, что никто из полицейских не погиб, один сотрудник правоохранительных органов получил легкие травмы.