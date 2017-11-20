Фото: syl.ru
Житель Алтайского края оказался в числе напавших на пост полиции в Чечне, рассказал в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.
Нападение было совершено недалеко от села Рошни-Чу в Урус-Мартановском районе в ночь на минувшее воскресенье. Что касается обстоятельств преступления, то двое боевиков бросили гранату, а затем открыли стрельбу по посту.
"Их задачей было расстрелять сотрудников полиции, завладеть стрелковым оружием и боекомплектом для последующего резонансного преступления. Благодаря слаженным и оперативно принятым сотрудниками МВД по Чечне и Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чечне мерам оба бандита нейтрализованы", — приводит слова Кадырова ТАСС.
Также глава Чечни уточнил, что один из нападавших был жителем Алтайского края. Его звали Адам Цуцаев. Он родился в 1986 году. Второй нападавший проживал в соседнем с Чечней регионе. Его имя Ахмед Чахкиев, 1981 года рождения.
Также Рамзан Кадыров рассказал, что никто из полицейских не погиб, один сотрудник правоохранительных органов получил легкие травмы.
Комментарии
Ну фамилии сами за себя говорят.
Кореной житель Алтайского края - Адам Цуцаев...
вот шайтаны!
Коренной отпотел что-ли?
Интересно, а сколько комментариев тут уже удалили?
В 90-е понаехали или 40-е ?
алтайские моджахеды )))