Следователи проверяют информацию, появившуюся в омских СМИ, о том, что в одном из частных детских садов города воспитательница бьет воспитанников и ругается на них матом. Об этом пишет РИА "Новости".

В Следственном комитете подчеркнули, что по данному факту назначена доследственная проверка. В ведомстве подчеркнули, что будут тщательно проверены опубликованные анонимно в группе в соцсети сведения обо всех нарушениях, якобы имеющих место в детском саду.

Как пишет издание, горожанка в соцсети рассказала, что устроилась на работу в частный детский сад, одна из воспитательниц которого спустя какое-то время начала при ней бить детей и ругаться на них матом. Кроме этого, воспитатель каждое утро была недовольна тем, что скоро придут дети.