Российские бизнесмены написали письмо президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались на новые сборы. Об этом пишет газета "Ведомости".

Письмо было написано представителями четырех бизнес-объединений — РСПП, ТПП, "Деловая Россия" и "Опора России". В тексте сообщения было сказано, что в следующем году они будут вынуждены доплатить больше 100 млрд рублей.

Предприниматели напомнили, что в 2014 году был введен мораторий на рост налоговой нагрузки, однако с тех пор появилось множество платежей и сборов.

В следующем году появится три новых платежа: пошлины на импорт станков и оборудования, инвестиционный сбор (25%) в морских портах и утилизационный сбор (7%) на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения.



