Российские бизнесмены написали письмо президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались на новые сборы. Об этом пишет газета "Ведомости".
Письмо было написано представителями четырех бизнес-объединений — РСПП, ТПП, "Деловая Россия" и "Опора России". В тексте сообщения было сказано, что в следующем году они будут вынуждены доплатить больше 100 млрд рублей.
Предприниматели напомнили, что в 2014 году был введен мораторий на рост налоговой нагрузки, однако с тех пор появилось множество платежей и сборов.
В следующем году появится три новых платежа: пошлины на импорт станков и оборудования, инвестиционный сбор (25%) в морских портах и утилизационный сбор (7%) на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения.
Комментарии
Предприниматели напомнили, что в 2014 году был введен мораторий на рост налоговой нагрузки, однако с тех пор появилось множество платежей и сборов.
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И что, кто-то ещё до сих пор верит обещаниям Вовочки?
Персонал надо менять, а не с челобитными обращаться!
папа меньше пить не будет. это вы будете меньше есть
Самый популярный в РФ вид эпитистолярного жанра - челобитная в виде "письма Путину". Пора учредить при Кремле Челобитный приказ. С дьяками, как положено. Отдать под это Мавзолей. Там очереди - дело привычное
Кому пожаловались-то? Тому, под чьим крылышком и происходит безпредел.