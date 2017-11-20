Вопреки заявлениям о том, что розничные цены на бензин в России в следующем году могут превысить 50 рублей за литр, алтайские эксперты считают такой сценарий маловероятным.

Так, вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко в разговоре с корреспондентом портала Amic.ru подчеркнул, что ждать такого резкого взлета не стоит. "Да, в 2018 году вновь произойдет повышение акцизов на нефтепродукты (на 1,18 рубля), плюс сюда стоит добавить рост цен на железнодорожные перевозки, электроэнергию. Но даже с учетом инфляции вряд ли бензин подорожает более чем на 7-8 % за следующий год. Поэтому цена в 50 рублей за литр выглядит фантастической", — заявил Матвейко.

При этом собеседник заметил, что, с другой стороны, мало кто предполагал в 2016-м увидеть к концу нынешнего года дизельное топливо по цене 40 рублей за литр. Кстати, напряжение на рынке ДТ сохраняется до сих пор, несмотря на открывшийся после ремонта Омский НПЗ. По всей видимости, завод на расчетную мощность пока так и не вышел.

Отметим, что по состоянию на середину ноября стоимость бензина в стране достигла рекордных показателей. Так, цена на АИ-92 выросла на 2,3%, АИ-95 — на 1,7%. В ФАС это связывают с рыночными спекуляциями.

Что касается Алтайского края, то в настоящее время литр АИ-95 здесь стоит 37,9 рубля; АИ-92 — 35,9 рубля; дизельное топливо обходится дороже всего — в 39,1 рубля за литр.

При этом среднероссийские показатели несколько отличаются от приведенных выше. Так, стоимость АИ-95 оценивается в 40,49 рубля за литр, АИ-92 — в 37,19 рубля, ДТ — в 38,49 рубля.