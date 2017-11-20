Россельхознадзор ужесточил меры по недопущению африканской чумы свиней на территории Алтайского края. Об этом сообщает телеканал "Катунь 24".

Издание уточняет, что в Кулундинском районе пресекли незаконную перевозку подконтрольной Госветнадзору продукции. 100 кг колбасы везли из Республики Казахстан в Кулунду. По данному факту возбудили дело об административном правонарушении. Колбаса была возвращена в Казахстан.

В Россельхознадзоре отмечают, что в России, в том числе и в Алтайском крае, ухудшилась эпизоотическая обстановка по африканской чуме свиней. Вспышки АЧС зафиксировали в Багратионовском районе Калининградской области, в Исетском районе Тюменской области.