Житель Барнаула обнаружил под своей машиной необычного зверька, который пригрелся и никак не хотел покидать убежище.
Как написал житель краевой столицы в паблике Barnaul 22, этот случай произошел в районе Гущина, 157 "а". Необычного зверька барнаулец тихонько прогнал палкой. Также он добавил, что во время съемки животное не пострадало.
"Кто знает, что это за зверюга такая?" — спрашивает автор поста.
Комментаторы начали делиться своими предположениями. Одни говорят, что это ондатра, другие считают, что это выдра, а третьи уверены, что это чупакабра.
Комментарии
что в нем необычного? Автор каков тогда для вас обычный зверек?кошка с собакой?
Девочка сиреневая потеряла
20.11.2017 16:12
- гость -
На Амик наехал, а животное так и не идентифицировал. Тупее тебя только вконтактыши с Б22.
И сколько раз вы планируете постить разных ондатр с Б22?
А чего сразу прогнал-то, садюга? Нет, чтобы пригреть-приютить зверушку - он ее палкой на мороз! Еще и хвастается! Ну на крайняк - поймал бы да Писареву отнес - тот, святой человек, ни одной зверушке в приюте-помощи не отказывает. Или в Ласку бы пристроил.
изподмашинный выползень
это песец, братан
16:26, ну если так рассуждать, то вам лучше сидеть в тюрьме. Там кормят, тепло и сухо
Кстати, гостенек 16.24, в твоем предположении есть доля истины. Не дай бог, конечно, но если сравнить тюремный рацион с тем, что может себе позволить среднестатистический житель алтайского края, выживающий на зарплату-пенсию в 8600 рубликов, - то сравнение будет явно не в пользу последнего. В тюрьме у нас нынче - рай. И даже работать не заставляют - задарма кормят.
ну и че.. и кто это?
это фиаско
отвратительная тварь-степной хомяк.жрёт всё в погребах,а летом на огороде все корнеплоды.
20.11.2017 16:26
- гость -
А чего сразу прогнал-то, садюга? Нет, чтобы на крайняк - поймал бы да Писареву отнес - тот,
Писарев бы его покормил и разместил фото в соц.сетях и заголовок: Писарев покормил хомяка.
Писарев бы его покормил и разместил фото в соц.сетях и заголовок: Писарев покормил хомяка.
А неизвестный автолюбитель прогнал палкой и разместил фото на новостных сайтах с описанием своего "подвига"
Степного хомяка очень трудно прикончить, если заведется на даче. Он умный, отраву не ест, в ловушки не идет, это пострашнее крыс и мышей. А так как он делает большие запасы на зиму, то урон дачному хозяйству причиняет значительный, и кошку загрызть может.
Так что лучше всех хомяков несите к Писареву.
20.11.2017 17:19
неужели разницу не сечешь
Писарев бы его покормил и разместил фото в соц.сетях и заголовок: Писарев покормил хомяка.
А неизвестный автолюбитель прогнал палкой и разместил фото на новостных сайтах с описанием своего "подвига"
И в чем разница? Оба любят пиар. Просто автолюбитель кормить хомяка не умеет.
автолюбителю вообще на зверя наплевать - вот в этом и разница. А пиар нынче - неотъемлемая часть жизни, его любить не нужно, нужно просто использовать, ну как мобильный телефон, что ли.
Метис это, мама - норка, папа - бобёр.
пиар часть жизни петухов, нормальные челы предпочитают не афишировать
100 процентов ондатра
Ты ондатру видел? Это хомяк.