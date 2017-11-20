Житель Барнаула обнаружил под своей машиной необычного зверька, который пригрелся и никак не хотел покидать убежище.

Как написал житель краевой столицы в паблике Barnaul 22, этот случай произошел в районе Гущина, 157 "а". Необычного зверька барнаулец тихонько прогнал палкой. Также он добавил, что во время съемки животное не пострадало.

"Кто знает, что это за зверюга такая?" — спрашивает автор поста.

Комментаторы начали делиться своими предположениями. Одни говорят, что это ондатра, другие считают, что это выдра, а третьи уверены, что это чупакабра.