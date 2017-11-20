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Алтайский край в период с 2010 по 2017 год принял 10 тысяч соотечественников в рамках реализации профильной государственной программы, сообщает "Алтайская правда".

Основная часть мигрантов обрела в нашем регионе дом, приехав из Казахстана. Также большое количество соотечественников вернулись из Украины, Киргизии, Узбекистана, Латвии. Возвращаются на родину и люди из США, Германии, Нидерландов.

Непосредственно в этом году в Алтайский край прибыли полторы тысячи переселенцев.

Как рассказал главный специалист сектора трудовой миграции Минтрудсоцзащиты Алтайского края Андрей Волошин, госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Россию преследует цель помочь людям, которые по каким-то причинам решили вернуться на родину.

С помощью программы можно максимально просто оформить российское гражданство. Кроме того, есть возможность получить подъемные, компенсации, поддержку для многодетных семей, льготы на образование и трудоустройство.