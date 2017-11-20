83-летнего жителя Чемала будут судить за совращение двух девочек, пишет сайт "Новости Горного Алтая" со ссылкой на районную прокуратуру.

Установлено, что пенсионер, используя беспомощное состояние двух девочек 8 и 9 лет, которые в силу своего возраста и психического развития не понимали характер совершаемых с ними действий, на протяжении 2016-2017 годов совершал в отношении них действия сексуального характера.

В результате проведенной по делу комплексной сексолого-психолого-психиатрической судебной экспертизы установлено, что преступник страдает органическим эмоционально-лабильным астеническим расстройством, но при этом является вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

Собранными по делу доказательствами установлено, что такие действия обвиняемым были совершены не менее 38 раз. Пенсионер признался в совершении преступлений. Его действия квалифицированы по нескольким эпизодам п. "а" ч. 4 ст. 132 УК РФ и предусматривают наказание на срок до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Уголовное дело по фактам совершения жителем райцентра действий сексуального характера в отношении малолетних детей уже направлено в суд.