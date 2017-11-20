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Сообщение о жестоком избиении известного бийского активиста-оппозиционера Сергея Горра появилось в социальных сетях 20 ноября — в городской полиции подчеркивают, что сам он пока не обращался в правоохранительные органы.

Так, в соцсетях "Одноклассники" и Facebook активно гуляет информация следующего толка: "Сегодня ночью был жестоко избит Сергей Горр (известный в городе общественник и политик) в районе остановки "Приобье". Каковы мотивы нападавших – неизвестно, но известно, что Сергей три дня тому назад поддержал бастующих водителей автобусов, взявших администрацию в осаду.

В пресс-службе МУ МВД России "Бийское" порталу Amic.ru прокомментировали данную информацию так: "У нас официального обращения с его стороны не было, то есть факта избиения не зафиксировано. Накануне его родственники написали заявление, что не могут связаться с ним по телефону. Участковый с ним связался, он опрошен, находился после этого дома. То есть на данный момент никаких обращений в полицию за помощью с его стороны не было".

Наш корреспондент связался с самим Сергеем Горром, который о случившемся рассказал следующее: "Произошло все ночью. Выйдя из подъезда, перешел через дорогу на остановку "Приобье", достал телефон и хотел вызвать такси. В этот момент сзади подбежал человек и стал меня душить. Остальные, примерно шесть человек, наносили удары по голове".

По словам собеседника, на руках у нападавших были байкерские перчатки с достаточно жесткими элементами в области казанков рук.

"На определенный момент я потерял сознание, очнулся весь в крови. Первым делом осмотрелся. Деньги, документы и мобильный телефон нападавшие не взяли. Добрался до ближайшей больницы, где меня до утра определили в реанимацию, а утром перевели в палату. После я отказался от медпомощи, опасаясь за свою безопасность", — добавил собеседник.

Говоря о своем самочувствии, Сергей Горр отметил: "Удовлетворительно, но повредили гортань, множественные гематомы в области висков, затылка, а также перебит нос".

Нападение общественник связывает с акцией протеста автоперевозчиков у мэрии города. "Я их до сих пор поддерживаю и бастовал вместе с ними", — добавляет собеседник.

Относительно того, почему он не обратился в правоохранительные органы, Сергей Горр отметил: "Полиция была у меня утром в палате, я отказался писать заявление в полицию по причине того, что ранее, в 2012 году, я попадал в похожую ситуацию. Был избит в подъезде за агитацию за КПРФ. Было возбуждено уголовное дело, где главным фигурантом проходил известный в городе депутат. В итоге заказчики ушли от ответственности, а на меня оказывалось давление со стороны криминальных элементов".

Что касается протестной акции перевозчиков в Бийске, то она связана с тем, что городские власти расторгли контракт на осуществление пассажироперевозок с ООО "При-Мар". Официальной причиной такого решения было названо невыполнение плана.

Сергей Горр известен в Бийске как активист левого толка и критик действий городской администрации.